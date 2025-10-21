Podívejte se na uniklé fotky unikátního prototypu AirPods Pro!

Na internetu se objevily fotky jednoho z nejzajímavějších prototypů, jaké se kdy u sluchátek od Applu dostaly ven. Tentokrát jde o unikátní verzi AirPods Pro z vývojové fáze DVT, tedy z období, kdy Apple ladí finální podobu produktu před zahájením výroby. Mrknout na ně můžete v galerii pod tímto odstavcem.
Fotogalerie
Na první pohled je jasné, že tohle nejsou obyčejná sluchátka. Každé z nich má totiž externí „banana plugy“ pro napájení, doplněné o fabrické štítky, QR kódy a různé výrobní značky, které se běžně používají pro testování funkčnosti během interního vývoje. Samotné tělo sluchátek je přitom designově téměř totožné s finální verzí AirPods Pro, což jasně ukazuje, že šlo o finální testovací kusy těsně před uvedením na trh.
Fotografie sdílel na sociální síti X známý sběratel jablečných prototypů, který je označil za „jedny z nejestetičtějších prototypů, jaké kdy viděl“ – a nutno říct, že tentokrát rozhodně nepřehání. Pro technické nadšence jde o malý svatý grál, protože podobně zachovalé kusy se na veřejnost dostávají jen výjimečně.