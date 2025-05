Apple chystá revoluci: Fyzická tlačítka na iPhonech a iPadech brzy zmizí!

Apple se podle čínského zdroje znovu naplno pustil do vývoje haptických tlačítek, a to nejen pro budoucí iPhony, ale i pro iPady a Apple Watch. Projekt, který nese interní označení Project Bongo, měl původně debutovat už v iPhone 15 Pro v roce 2023, ale nakonec byl na poslední chvíli zrušen. Podobný osud jej potkal i u modelů iPhone 16 Pro, kde se s technologií rovněž počítalo, avšak Apple od ní nakonec ustoupil. Zdá se však, že nápad úplně nezmizel, ale jen si vzal delší pauzu.

Podle známého leakera vystupujícího na čínských sociálních sítích pod přezdívkou Instant Digital Apple nikdy projekt úplně neodpískal. Naopak, haptická tlačítka jsou prý stále aktivně vyvíjena a nově se počítá i s jejich integrací do iPadů a Apple Watch. Leaker navíc tvrdí, že nejde o náklady na výrobu, které by bránily nasazení technologie, ale o technické problémy spojené s tzv. „mistouches“, tedy chybnými stisky, kdy tlačítko nereaguje přesně podle očekávání.

iPhone SE nabízí haptickou odezvu v Home Buttonu iPhone SE 2 vs 3 1 iPhone SE 2 vs 3 2 iPhone SE 2 vs 3 3 iPhone SE 2 vs 3 4 iPhone SE 2 vs 3 5 iPhone SE 2 vs 3 6 iPhone SE 2 vs 3 7 iPhone SE 2 vs 3 8 iPhone SE 2 vs 3 9 iPhone SE 2 vs 3 10 iPhone SE 2 vs 3 11 iPhone SE 2 vs 3 12 iPhone SE 2 vs 3 13 iPhone SE 2 vs 3 14 iPhone SE 2 vs 3 15 iPhone SE 2 vs 3 16 iPhone SE 2 vs 3 17 iPhone SE 2 vs 3 18 iPhone SE 2 vs 3 19 Vstoupit do galerie

Vize Applu je taková, že tlačítko má být pevně integrovaný do rámu zařízení, přičemž se vůbec nevrací zpět, což může být pro některé uživatele matoucí. Kalifornský gigant tak nyní hledá způsob, jak věrohodně simulovat klasický stisk mechanického tlačítka, ale s výhodami pevného provedení a haptické odezvy.

Zdroje naznačují, že vývoj byl dočasně upozaděn i kvůli prioritám v oblasti displejů a baterií, které mají u budoucích zařízení vyšší důležitost. Přesto však prý Project Bongo znovu ožil a Apple s ním do budoucna počítá. U chystaných iPhone 17 se sice technologie sice ještě neobjeví, ale do budoucna ji rozhodně nelze vyloučit. Pokud tedy patříte mezi fanoušky haptické odezvy známé například z domovského tlačítka u starších iPhonů, je velmi pravděpodobné, že si na ni za pár let znovu sáhnete, tentokrát však ve zcela nové podobě.