Zavřít reklamu

Apple Vision Pro dostává herní upgrade. GeForce Now na něm nově zvládá 4K při 90 FPS

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
0

Majitelé headsetu Apple Vision Pro mají důvod k radosti. Nvidia oficiálně vylepšila svou cloudovou herní službu GeForce Now, která nově na tomto zařízení podporuje plynulé hraní při 90 snímcích za sekundu. Tato novinka posune zážitek z AAA titulů na zcela novou úroveň.

Exkluzivní výhody pro nejvyšší předplatné

Bezplatná verze a tarif Performance (za 10 dolarů měsíčně) zůstávají na maximu v podobě 60 Hz. Majitelé tarifu Ultimate (20 dolarů měsíčně) si ale nyní užijí 90Hz streamování. Vision Pro zde navíc získává značnou výhodu nad konkurencí v podobě headsetů Quest nebo Pico. U nich je totiž v režimu „Custom“ maximem rozlišení 1440p při 90 FPS, Apple Vision Pro jako jediný zvládne streamovat v plném 4K rozlišení při 90 FPS.

Vstoupit do galerie

Herní knihovna pro Vision Pro se navíc rozrůstá o špičkové simulátory. S příchodem systému visionOS 26.4 bude nově podporován X-Plane. Brzy se k němu připojí i populární iRacing. V kombinaci s novým hardwarem v podobě modelu Apple Vision Pro s čipem M5, který podporuje obnovovací frekvenci až 120 Hz (původní M2 verze zvládala 100 Hz), se z jablečného headsetu stává nečekaně silná herní platforma.

Za mě GeForce Now elegantně řeší největší slabinu Applu v podobě nedostatku nativních herních titulů. Skrze cloudové streamování si nyní uživatelé mohou zahrát i ty nejnáročnější PC hry, které by si jinak na Macu nezahráli. A s Apple Vision Pro bude hraní při 90 fps úplně někde jinde.

Zdroj
Diskuze

.