LEGO míří do Star Wars: Nové busty Yody a Darth Vadera cílí na dospělé fanoušky i sběratele

LEGO letos evidentně šlape na plyn a po nedávném odhalení nových setů spojených s Jurským parkem či nostalgickém výletu do zlaté éry letectví teď otáčí kormidlem úplně jinam. Tentokrát totiž míří do galaxie daleko, předaleko, kde si připravilo hned dvojici novinek, které potěší především fanoušky Star Wars a zároveň všechny, kdo si potrpí na stylové výstavní kousky.
Na scénu totiž přichází dvojice bust, konkrétně Yoda a Darth Vader, které na první pohled zaujmou tím, jak moc se snaží působit dospěleji než klasické herní sety. LEGO tím evidentně pokračuje v trendu, kdy vedle hravých stavebnic nabízí i modely, které si spíš vystavíte na poličku vedle Macu než na koberec do dětského pokoje. Zároveň se ale jedná o relativně malé a tedy i cenově dostupné kousky, což je rozhodně fajn.
Yodova busta dorazí jako set s označením 75438 a nabídne 399 dílků. Už podle uniklých informací a fotek je jasné, že LEGO vsadilo na typické rysy této ikonické postavy, tedy velké uši, klidný výraz a celkově minimalistické, ale poměrně věrné zpracování. Právě jednoduchost by přitom mohla být její nejsilnější zbraní, protože přesně tento typ modelu dokáže na stole fungovat jako nenápadný, ale přitom jasně rozpoznatelný doplněk.
O něco temnější notu pak přináší Darth Vader, který dorazí jako set 75439 s 349 dílky. V jeho případě je kladen důraz hlavně na helmu, lesklé prvky a celkově výraznější siluetu, která bude na poličce působit o poznání dominantněji. Pokud tedy chcete něco, co na první pohled přitáhne pozornost, právě Vader by mohl být tou správnou volbou.
Zajímavé je i cenové nastavení. Yoda má stát 49,99 dolaru, zatímco Darth Vader vyjde na 59,99 dolaru, což naznačuje, že LEGO tyto modely cílí jako relativně dostupné sběratelské kousky. Nejde tedy o žádné obří sety na víkendové stavění, ale spíš o menší kousky, které si zvládnete složit během jednoho večera a druhý den už je vystavíte. Oba modely by se pak měly začít prodávat 26. dubna 2026.