iOS 26 rozbil na iPhonech klávesnici, nová aktualizace ale slibuje opravu

I velké aktualizace dokáží „zničit“ fungování zdánlivě základní mechaniky. Mnoho uživatelů iPhonů si od vydání systému iOS 26 stěžovalo na výrazné zhoršení nativní klávesnice. Hlavním problémem bylo vynechávání znaků při rychlém psaní.
I když uživatel viditelně klepl na dané písmeno, software jej do textového pole nezařadil. Tato chyba měla navíc neblahý dopad na funkci autokorektu. Protože klávesnice znaky úplně přeskakovala, automatické opravy nedokázaly předpovědět zamýšlené slovo a nabízely nesmyslné návrhy.
Apple si je problému zjevně vědom a připravil opravu. Verze „Release Candidate“ pro iOS 26.4, která zpravidla přímo předchází veřejnému vydání, výslovně obsahuje poznámku o „vylepšení přesnosti klávesnice při rychlém psaní“. Pokud se tedy zadaří, tak by tato aktualizace měla definitivně vyřešit zmiňovaný problém. Očekává se, že oprava bude dostupná během několika dní, pravděpodobně pak už v průběhu příštího, maximálně po příštího týdne. Release Candidate verze iOS 26.4 totiž může, ale taktéž nemusí, být posledním krokem před vydáním ostré verze iOS 26.4. A vzhledem k tomu, že ten potřebují i nedávno představená sluchátka AirPods Max 2, která se mají začít prodávat 31. března, je logické, že se na systém nemůže čekat příliš dlouho.
Vedle opravy klávesnice přinese iOS 26.4 například i nálož nových emoji či možnost nastavit si v rámci rodinného sdílení u dospělých uživatelů jejich vlastní platební metody za digitální nákupy, což jinými slovy znamená, že zakladatel sdílení už za ně konečně nebude muset platit veškerou digitální útratu. Dočkat bychom se ale měli i řady dalších drobností, které se do předešlých verzí systémů nevešly či je Apple jednoduše nestihl dokončit.