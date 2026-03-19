Přijdou vám AirPods Max 2 nudné? Jejich příští generace by měla stát konečně za to!

Když Apple v pondělí skrze tiskovou zprávu představil světu zcela nečekaně druhou generaci svých high-endových náhlavních sluchátek AirPods Max, leckoho tímto krokem i proto, že se o něm do poslední chvíle absolutně nešuškalo, překvapil. Pokud jste ale čekali velký redesign, který by byl vidět na první pohled, či jiné opravdu zásadní upgrady, tentokrát vás novinka možná trochu zklamala. Zvenčí totiž zůstává prakticky vše při starém a ani v útrobách se zřejmě nic až tak zásadně neměnilo.
Apple u novinky konkrétně nasadil čip H2 a přepracoval i zesilovač, což se má podepsat jak na kvalitě zvuku, tak i na funkcích, které sluchátka nabídnou. Konkrétně kalifornský gigant slibuje lepší audio, až o 1,5× účinnější aktivní potlačení hluku a přirozenější režim propustnosti. K tomu navíc přibyly funkce jako Adaptivní audio, Conversation Awareness nebo třeba živý překlad, které byly doposud k dispozici jen u AirPods 4 s ANC a AirPods Pro 3. S trochou nadsázky se tak dá říci, že se AirPods Max 2 snaží dorovnat aktuální standard Applu a přinést ho do kategorie velkých náhlavních sluchátek.
Zajímavé přitom je, že Apple k tomuto kroku přistoupil až nyní. Původní AirPods Max totiž dorazily už v roce 2020 a od té doby se dočkaly jen velmi drobných úprav, které se týkaly spíš portu nebo barev. Druhá generace tak přichází po poměrně dlouhé době a dává smysl hlavně těm, kteří na upgrade čekali právě kvůli novým funkcím a lepšímu výkonu.
Nemá smysl ještě počkat?
Jenže ve chvíli, kdy byste možná začali vytahovat peněženku a novinku předobjednávat, přichází menší „ale“. Podle známého analytika Ming-Chi Kuo totiž Apple pracuje na další generaci, která by měla dorazit v horizontu příštích let a přinést výraznější změny. Konkrétně se mluví o lehčí konstrukci, což je věc, která je u současných AirPods Max často zmiňována jako slabina a alespoň podle mého průzkumu sociálních sítí a diskuzních fór leckoho zklamalo, že tuto věc Apple u druhé generace absolutně neřeší.
Právě „odlehčení“ AirPods Max 3 je navíc dost možná zásadnější zprávou, než se může na první pohled zdát. Pokud totiž Apple u druhé generace design prakticky nezměnil, je docela možné, že si větší redesign schovává právě pro další model. Otázkou ale samozřejmě je, kdy bychom se jej měli dočkat – tím spíš, když jsme v minulosti slyšeli i o tom, že by mohly AirPods Max jako takové zcela zaniknout. Některé spekulace nicméně nyní mluví o roce 2027, jiné naznačují, že bychom se mohli dočkat i o něco dříve. Vzhledem k tomu, jak dlouho Apple s druhou generací otálel, by na jednu stranu rychlý příchod další verze působil nezvykle, ale jak už jsme v posledních letech viděli, Apple se občas nebojí své zaběhnuté cykly lehce ohýbat.
Ostatně, podobnou situaci lze sledovat i u AirPods Pro, kde se také mluví o rychlejším tempu inovací, než na jaké jsme byli dříve zvyklí. Vždyť nová generace Pro modelu se očekává už letos, byť by mělo jít spíš „jen“ o chytřejší AirPods Pro 3 s infračervenými kamerami, než o vyloženě nový model s lepším zvukem a tak podobně. Ať tak či tak, Apple evidentně tlačí nové funkce napříč portfoliem čím dál tím víc a snaží se držet krok s konkurencí i vlastními ambicemi v oblasti zvuku a chytrých funkcí.
Ve výsledku tak nyní dost možná stojíte před poměrně typickým dilematem, zda sáhnout po AirPods Max 2 hned a užít si všechna vylepšení, která přinášejí už dnes, nebo si počkat na potenciálně větší skok v podobě lehčí konstrukce a možná i výraznějších změn designu. Za naší redakci bychom nicméně raději volili první variantu, protože jak už minulost mnohokrát ukázala, Apple je sice na jednu stranu schopen vydávání novinek uspíšit, na druhou stranu si ale i rád počká. Doufejme tedy, že pokud se čekat skutečně bude, nový model bude stát opravdu za to.