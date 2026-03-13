Zavřít reklamu

Podívejte se, jaké nové Emoji přinese iOS 26.4

Jiří Filip
iOS 26.4 vyjde v březnu nebo dubnu letošního roku a mimo jiné přinese také nové Emoji. Ty dnes představili lidé z Unicode a patří mezi ně celkem zajímavá sbírka včetně Bigfoot. Apple naposledy přidal do iPhone nové Emoji s aktualizací iOS 18.4, která vyšla v březnu loňského roku. Taktéž iOS 17.4, iOS 16.4 a iOS 15.4 představily nové Emoji. V případě iOS 26.4 se bude jednat o první nové Emoji letošního roku. Konkrétně se jedná o Emoji s následujími názvy, na které se můžete podívat v následující galerii.

  • Trombone
  • Treasure Chest
  • Distorted Face
  • Hairy Creature (aka Bigfoot or Sasquatch)
  • Fight Cloud
  • Apple Core
  • Orca
  • Ballet Dancers
  • Landslide
yet yet
trombone emoji trombone emoji
Treasure Chest Treasure Chest
rrrav rrrav
emoji iOS 2026 emoji iOS 2026
emoji ios 26.4 emoji ios 26.4
emoji 26 emoji 26
www www
Vstoupit do galerie
Zdroj
