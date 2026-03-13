Podívejte se, jaké nové Emoji přinese iOS 26.4

iOS 26.4 vyjde v březnu nebo dubnu letošního roku a mimo jiné přinese také nové Emoji. Ty dnes představili lidé z Unicode a patří mezi ně celkem zajímavá sbírka včetně Bigfoot. Apple naposledy přidal do iPhone nové Emoji s aktualizací iOS 18.4, která vyšla v březnu loňského roku. Taktéž iOS 17.4, iOS 16.4 a iOS 15.4 představily nové Emoji. V případě iOS 26.4 se bude jednat o první nové Emoji letošního roku. Konkrétně se jedná o Emoji s následujími názvy, na které se můžete podívat v následující galerii.
- Trombone
- Treasure Chest
- Distorted Face
- Hairy Creature (aka Bigfoot or Sasquatch)
- Fight Cloud
- Apple Core
- Orca
- Ballet Dancers
- Landslide