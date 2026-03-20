Apple dobývá čínský YouTube! Na Bilibili slaví úspěch a chystá půdu pro iOS 27

Apple necelé tři měsíce před odhalením systémů iOS 27 a macOS 27 výrazně posiluje na čínském trhu. Společnost oficiálně vstoupila na populární tamní platformu Bilibili, která je jakýmsi čínským ekvivalentem YouTube. Během pouhých 13 hodin od nahrání prvního videa zaměřeného na vývojáře si účet připsal přes 17 600 sledujících a tisíce lajků.
Tento krok přichází v momentě, kdy se jablečná společnost připravuje na oslavy svého 50. výročí a snaží se upevnit vztahy všude možně. Na Bilibili Apple okamžitě nahrál 32 videí, která se zatím soustředí na technologie představené během loňského WWDC. Je však jasné, že hlavním účelem je příprava půdy pro červnové novinky. Apple se tak vrací ke své strategii z roku 2024, kdy si založil verifikovaný kanál na YouTube, ovšem tentokrát s cílem oslovit čínské zákazníky a vývojáře.
Fotogalerie
Není to poprvé, co Apple v poslední době „narušuje“ svůj dřívější zdrženlivý postoj k sociálním sítím a médiím. Loni na podzim, těsně před uvedením iPhonu 17, se Apple připojil k čínské síti RedNote. Globálně pak nedávno spustil instagramový účet „Hello Apple“, který slouží k připomínání půlstoletí existence Applu. Čínský trh je pro Apple kriticky důležitý a vlastní účet na Bilibili mu umožní mluvit k tamním vývojářům napřímo.
Za mě je tato aktivita jasným důkazem, že Apple přestává být tou „nedobytnou pevností“, která komunikuje jen skrze tiskové zprávy. Doba pokročila a v roce 2026 se i technologický gigant musí stát „influencerem“, pokud si chce udržet pozornost mladých lidí.