iOS 27 moc novinek nepřinese, přesto jej ale budete milovat!

Zdá se, že Apple plánuje u další velké verze iOS trochu zpomalit tempo novinek a soustředit se spíše na něco jiného. Podle informací, se kterými přišel novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg, by totiž měl být iOS 27 do určité míry podobný systému Mac OS X Snow Leopard z roku 2009. A protože jsme o této vizi Applu slyšeli už několikrát za poslední týdny od různých zdrojů, zdá se být tento směr vývoje velmi pravděpodobný.
Pokud si na Mac OS X Snow Leopard ještě pamatujete, nejspíš víte, čím byla tak trochu specifická. Když ji totiž Apple představil na konferenci WWDC 2008, prezentace dokonce obsahovala slide s poměrně odvážným tvrzením „0 new features“, tedy doslova „0 novinek“. To sice nakonec nebyla úplně pravda, protože Snow Leopard přinesl i několik menších novinek, podstatu aktualizace tím však Apple vystihl dokonale. Jejím hlavním cílem totiž bylo výrazně vylepšit výkon, stabilitu a spolehlivost systému, které předešlé verze sužovaly.
A právě podobnou filozofii by měl Apple údajně zvolit i u iOS 27, kde by se místo honby za desítkami nových funkcí měl tentokrát více zaměřit na ladění systému, odstraňování chyb a optimalizaci výkonu. Jinými slovy, na věci, které nejsou na první pohled tolik vidět, ale v každodenním používání často udělají větší rozdíl než další sada nových tlačítek či animací. Právě po tom ostatně mnozí uživatelé stále volají s tím, že iOS 26 je i dobrého půl roku po vydání plný nejrůznějších menších či větších chyb. Za nás v redakci nicméně musím říci, že ač tento systém testujeme už od letních bet, z hlediska chybovosti a stability dle nás nevybočuje z řady dřívějších OS.
Navíc je třeba jedním dechem dodat, že samozřejmě stejně jako v případě Mac OS X Snow Leopard nehrozí, že by iOS 27 dorazil úplně bez novinek. Podle dostupných informací se totiž chystají například změny kolem hlasové asistentky Siri, která by měla být výrazně osobnější a lépe reagovat na konkrétní potřeby uživatele. V kuloárech se rovněž šušká o nejrůznějších menších či větších novinkách v rámci Apple Intelligence či o kosmetickém „učesání“ Liquid Glass designu. To vše by však mělo být ve srovnání s novinkovou náloží z předešlých let svým způsobem zanedbatelné.