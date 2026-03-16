MacBook Neo je nejlépe opravitelný MacBook za posledních nejméně 14 let!

MacBook Neo je překvapením i na poli opravitelnosti. Poté, co první testy naznačily, že novinku půjde poměrně snadno rozebrat, přišel s konečným verdiktem v tomto směru i server iFixit. A výsledek? MacBook Neo je jedním z nejlépe opravitelných notebooků, které Apple vyrobil minimálně od roku 2012.
Největším překvapením celého „pitvání“ byl způsob uchycení baterie. Zapomeňte na agresivní lepidla a nekonečné páčení, které známe z MacBooků Air nebo Pro. U modelu Neo najdete po sejmutí krytu viditelný klip a baterii drží na místě pouhých osmnáct malých šroubků. Její výměna tak bude pro servisní techniky i zručné uživatele otázkou pár minut, což je v dnešní době u Applu věc nevídaná.
Vnitřní uspořádání komponent je logické a přehledné. Reproduktory, USB-C porty i trackpad jsou rozmístěny tak, že k nim lze přistupovat jednotlivě, aniž byste museli vyndávat ostatní díly. Velkou novinkou je také klávesnice. Ta je nyní samostatně vyměnitelným dílem, byť ji drží slušných 41 šroubků. Úložiště a RAM jsou sice stále připájeny k základní desce (což se dalo čekat), ale zbytek hardwaru je k potenciální opravě až nebývale přívětivý.
Zajímavostí je, že šasi MacBooku Neo je ve skutečnosti lehčí než u MacBooku Air. Celkovou hmotnost však dohání displej, který je o něco těžší. iFixit nakonec udělil MacBooku Neo hodnocení opravitelnosti 6 z 10. Pro srovnání, sluchátka AirPods mají na této stupnici 0. iPhone 17 Pro má bodů 7.
Z mého pohledu je 6/10 u MacBooku obrovský skok vpřed. Ukazuje to, že Apple dokáže vyrobit moderní a tenký stroj, který zároveň nerezignuje na možné opravy. Pro studenty, na něž tento stroj převážně cílí, to tak může být skvělá zpráva. Nedávno jsem byl svědkem, že kolegovi přestala na MacBooku Pro fungovat jedna klávesa. Vzhledem k ceně opravy se rozhodl koupit nový MacBook Air. Kdyby ale byla opravitelnost lepší, je jasné, že by šel spíš cestou opravy. Tak snad tomu bude do budoucna tak u všech Maců.