Bývalý šéf Windows chválí MacBook Neo a zároveň vzpomíná na jednu velkou chybu Microsoftu

MacBook Neo se po svém uvedení dočkal řady pozitivních recenzí, ale jedna mezi nimi září přeci jen tak nějak víc. Pochází totiž „z druhé strany barikády“ od bývalého prezidenta divize Windows v Microsoftu, Stevena Sinofskyho, který vedl Windows OS do roku 2012.
Sinofsky opustil Microsoft opustil v roce 2012 a od té doby publikuje své úvahy o technologickém průmyslu na blogu Learning by Shipping. Jeho texty jsou zajímavé hlavně tím, že nejsou klasickým PR. Sinofsky se často vrací k minulým projektům Microsoftu a poměrně otevřeně mluví o tom, co se povedlo a co naopak ne. A právě MacBook Neo ho přiměl k jednomu takovému zamyšlení.
MacBook Neo jako „cesta, kterou Microsoft nešel“
Ve svém novém textu s názvem „Mac Neo and my afternoon of reflection and melancholy“ Sinofsky přiznává, že nový notebook Applu ho zaujal nejen jako produkt, ale i jako připomínka jednoho starého projektu Microsoftu. Podle něj totiž MacBook Neo vlastně představuje něco, o co se Microsoft pokoušel už před více než deseti lety. Tehdy firma přišla s Windows 8 a snažila se prosadit lehké počítače postavené na architektuře ARM.
Microsoft měl dokonce podle Sinofského tehdy v rukou všechny potřebné dílky skládačky. Nechyběl mu totiž hardware, existoval software a zařízení byla schopná běžet v prostředí, které už tehdy bylo dostatečně připravené. Ani to však nakonec nestačilo. Microsoft se totiž snažil příliš rychle změnit celý ekosystém aplikací, což se zpětně ukazuje jako chyba. Firma chtěla konkrétně vývojáře přimět k přechodu na nový model aplikací, který měl být bezpečnější, spolehlivější a energeticky úspornější. Mnoho lidí se ale proti této změně postavilo a přechod se nepodařil tak, jak si Microsoft představoval.
A právě v tom je podle exšéfa Windows zásadní rozdíl mezi Microsoftem a Applem, kdy zatímco Microsoft chtěl změny prosadit poměrně rychle, Apple podle něj na přechodu ekosystému pracoval dlouhé roky. Díky tomu byl pozdější přechod Maců na čipy Apple Silicon mnohem hladší, než kdyby k němu došlo bez této dlouhodobé přípravy. Podle Sinofského tak právě tato strategie umožnila vznik zařízení, jako je MacBook Neo.
Microsoft byl podle něj tehdy v podstatě ve stejné situaci, jenže jeho snahu brzdil jeden zásadní faktor, kterým byl extrémní důraz na zpětnou kompatibilitu. Windows totiž historicky fungují tak, že téměř vše staré musí fungovat i dál. A to výrazně komplikuje jakékoliv zásadnější technologické změny.
Notebook, který nemusí být lepší
Samotné Sinofskyho hodnocení MacBooku Neo je přitom velmi pozitivní. Co je však možná ještě zajímavější než kladné hodnocení je to, jakou mu předpovídá budoucnost, respektive jaká cesta by mu v budoucnu dle něj stačila. Konkrétně je Sinofsky přesvědčen o tom, že MacBook Neo nemusí být každým rokem výrazně lepší než jeho předchůdci, ale bohatě stačí, když zůstane stejně dobrý.
Jinými slovy, pokud někdo potřebuje vyšší výkon nebo lepší výbavu, Apple už dnes nabízí několik dalších úrovní notebooků a také stolní Mac. MacBook Neo má být jednoduše dostupnou vstupní branou do světa macOS. A právě v tom podle Sinofského spočívá jeho síla. Technologie se totiž neustále posouvají dopředu a za několik let může být i levný notebook výkonnější než dnešní mnohem dražší zařízení. MacBook Neo tak podle něj nemusí neustále dohánět špičku. Stačí, když zůstane tím, čím je dnes, protože to je něco, co ve výsledku Apple dlouhé roky potřeboval jako sůl.