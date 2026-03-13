Souboj gigantů bez vítěze. Apple a Samsung loni vyrobily téměř stejný počet telefonů

Trh se smartphony se v roce 2025 po několika slabších letech znovu mírně nadechl. Podle dat analytické společnosti TrendForce bylo po celém světě vyrobeno přibližně 1,254 miliardy chytrých telefonů, což představuje meziroční růst zhruba o 2,5 %. Je to sice jen mírné zlepšení, ale po období stagnace jde o poměrně pozitivní signál. Nejzajímavější na celé statistice je však něco jiného. Apple a Samsung totiž skončily prakticky na stejné úrovni a společně obsadily první místo mezi výrobci.
Obě společnosti podle odhadů vyrobily téměř 240 milionů telefonů. Podobně vyrovnaný souboj není na tomto trhu úplně běžný. V minulosti většinou jeden z gigantů tomu druhému alespoň o několik desítek milionů kusů utekl. Tentokrát se ale čísla téměř překrývají a ukazují, jak těsné je jejich dlouhodobé soupeření.
U Applu přitom hrála klíčovou roli druhá polovina roku. Po uvedení řady iPhone 17 totiž výroba výrazně zrychlila. TrendForce uvádí, že ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vzrostla produkce iPhonů o více než 50 % oproti předchozímu kvartálu. Když se člověk podívá na dlouhodobé statistiky, vlastně to dává smysl. Apple většinu své energie soustředí na jeden hlavní moment v roce a tím je podzimní představení nové generace iPhonů. Jakmile se novinky dostanou do prodeje, výroba se během několika měsíců dramaticky zrychlí, aby pokryla předvánoční poptávku.
Cena v důležité roli
Výsledkům pomohla také relativně dobře nastavená maloobchodní cena nové řady iPhone 17. Analytici uvádějí, že právě kombinace ceny, nových funkcí a silné značky pomohla Applu udržet velmi dobré tempo prodejů. Pokud by firma v roce 2026 zvolila ještě agresivnější cenovou strategii, mohlo by to podle TrendForce pomoci udržet vysokou úroveň výroby i v dalších letech.
Rok 2025 byl zároveň zajímavý i z širšího pohledu na celý trh. V první polovině roku pomohly prodejům například vládní dotace v Číně, které měly podpořit domácí spotřebu elektroniky. Druhá polovina roku pak tradičně patřila novým vlajkovým modelům. Kromě Applu a Samsungu totiž své top telefony představují i další značky a právě tato období často rozhodují o tom, jak bude vypadat celková statistika výroby.
Další výrobci
Za dvojicí Apple a Samsung se umístily další velké společnosti, i když už s výrazným odstupem. Třetí příčku obsadilo Xiaomi, které společně se značkami Redmi a POCO vyrobilo téměř 170 milionů telefonů. Následovalo OPPO včetně značek OnePlus a Realme s produkcí kolem 143 milionů zařízení. Další místa obsadily společnosti Vivo, Transsion, Honor a Lenovo, které prodává telefony především pod značkou Motorola.
Zajímavý je zejména případ společnosti Transsion. Ta je sice v Evropě méně známá, ale na některých rozvíjejících se trzích má velmi silnou pozici, zejména v Africe. Ke konci roku 2025 však firma výrazně omezila výrobu kvůli obavám z příliš velkých zásob na skladech a nejisté poptávce v některých regionech.
Pokles v letošním roce?
Výhled do roku 2026 už tak optimisticky nevypadá. Analytici upozorňují především na rostoucí ceny pamětí, které patří mezi nejdražší součástky v moderních smartphonech. Pokud budou jejich ceny dál růst, výrobci se dostanou do nepříjemné situace. Buď budou muset zdražit své telefony, nebo budou nuceni u některých modelů omezit výbavu, aby udrželi přijatelné výrobní náklady.
Podle odhadů TrendForce by proto globální výroba smartphonů mohla v roce 2026 klesnout nejméně o deset procent a dostat se přibližně na 1,135 miliardy zařízení. Největší tlak se přitom očekává v segmentu levnějších telefonů, kde jsou marže výrobců dlouhodobě velmi nízké a jakékoliv zdražení komponent se projeví téměř okamžitě.