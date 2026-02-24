iPhone lámal v Evropě prodejní rekordy!

Apple si může gratulovat. Ačkoliv Evropský trh se smartphony loni zrovna neprožíval nejlepší období, kdy na něm klesly celkové dodávky meziročně o 1 % na 134,2 milionu kusů, kalifornský gigant šel zcela proti tomuto trendu. Apple totiž v Evropě v roce 2025 dodal 36,9 milionu iPhonů, což znamená meziroční růst o 6 %. Výsledkem je rekordní 27% podíl na trhu, což jinými slovy znamená, že více než každý čtvrtý prodaný smartphone v Evropě je iPhone.
Podle dat analytiků z Omdia táhly prodeje především modely iPhone 16, iPhone 16 Pro Max a iPhone 17 Pro Max. Výraznou roli ale sehrál i cenově dostupnější iPhone 16e, který pomohl zachytit zákazníky přecházející ze starších modelů bez USB-C. Právě ty totiž musely z trhu postupně zmizet kvůli nové evropské legislativě. Zajímavé je i to, že zatímco trh jako celek lehce klesal, Apple rostl. To samo o sobě ukazuje, že část zákazníků zřejmě neodcházela z trhu úplně, ale spíš měnila značku nebo upgradovala na novější modely, které splňují aktuální pravidla.
Konkurence nezahálela
První místo si v Evropě nepřekvapivě stále drží Samsung s 46,6 milionu dodaných zařízení. Třetí příčku pak obsadilo Xiaomi s 21,8 milionu kusů a 16% podílem. Do první pětky se poprvé probojoval také HONOR, což jen potvrzuje, že evropský trh je čím dál pestřejší. Přesto je jasné, že rekordní výsledek Applu není náhoda. Evropské úspěchy byly ostatně jedním z faktorů, které firmě pomohly stát se v roce 2025 největším výrobcem smartphonů na světě podle ročních dodávek.
Evropa jako klíčový region
Evropský trh je pro Apple dlouhodobě strategický. Je náročný, regulovaný a zákazníci zde často sahají po prémiovějších modelech. Pokud se tedy firmám podaří růst právě tady, je to silný signál i pro zbytek světa. A zdá se, že i přes regulatorní tlaky a lehce zpomalující trh má iPhone v Evropě stále velmi silnou pozici. Otázkou nicméně zůstává, zda se Applu podaří podobné tempo udržet i letos. Pokud ale bude pokračovat kombinace silných Pro modelů a dostupnější „e“ varianty, rozhodně bych si netroufl tvrdit, že ho letos čeká strmý pád. Stejně tak si ale upřímně nemyslím, že tu bude letos růst stejný či snad ještě vyšší než loni. Řada 18 totiž tak lákavá nejspíš nebude a o iPhone Fold (tedy první jablečnou skládačku) zase nebude zájem kvůli vysoké ceně.