iPhone 17e vs. iPhone 17: V čem jsou stejné a v čem se naopak liší?

Apple včera oficiálně představil nový iPhone 17e. Na papíře působí velmi podobně jako základní iPhone 17, ale při podrobnějším pohledu je rozdílů více než dost.
Co mají oba modely společné
V obou modelech tepe čip A19. iPhone 17e má sice o jedno jádro GPU méně, což ale běžný uživatel jen těžko rozpozná. Shodná je také ochrana displeje v podobě Ceramic Shield 2, základní úložiště 256 GB a podpora MagSafe. Z hlediska výkonu a každodenního používání tedy nejde o výrazně „osekaný“ telefon. Zde však podobnosti v podstatě končí.
Největší rozdíly: fotoaparáty a displej
Nejzásadnější rozdíly najdeme u fotoaparátu. iPhone 17 má 18MPx přední kameru s funkcí Center Stage. iPhone 17e tuto novinku nemá a zůstává u 12MP TrueDepth kamery.
Na zadní straně je rozdíl ještě výraznější. iPhone 17e má pouze jeden 48MP Fusion hlavní fotoaparát. iPhone 17 má foťáky dva včetně Ultra Wide objektivu. Novinka v podobě 17e navíc nemá pokročilejší optickou stabilizaci, nejnovější generaci Photographic Styles ani funkci Dual Capture.
Výrazný rozdíl je samozřejmě i u displeje. iPhone 17 podporuje 120Hz ProMotion s Always-On režimem, což iPhone 17e nemá. Displej je navíc menší (6,1″ oproti 6,3″) a má zhruba o čtvrtinu nižší jas. iPhone 17e rovněž postrádá Dynamic Island, který se přitom tomuto modelu dlouhodobě předpovídal. A je to docela škoda vzhledem k tomu, kolik interakcí lze přes Dynamic Island v současnosti provádět.
Apple tradičně neuvádí kapacitu baterie a soustřeďuje se pouze na sdělení, kolik hodin konkrétního úkonu od plného nabití zvládne. iPhone 17e nabídne až 26 hodin přehrávání videa, iPhone 17 zvládne 30 hodin. Rozlišují se i modemy. iPhone 17e používá C1X od Applu, iPhone 17 stále sází na Qualcomm. iPhonu 17e také nový bezdrátový čip N1 a tlačítko Camera Control, čímž iPhone 17 samozřejmě disponuje. iPhone 17e startuje na ceně 599 dolarů, iPhone 17 stojí 799 dolarů.
Za mě je iPhone 17e skvělým základem pro nenáročné uživatele. Je jasné, že takový model bude mít vzhledem k ceně řadu ústupků. Ovšem pokud si na nejnovější výstřelky nepotrpíte, za slušnou cenu získáte telefon, který vám výkonem bude stačit dlouhé roky.