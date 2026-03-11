ASUS přiznává: MacBook Neo je šok pro celý PC trh

Příchod levnějšího MacBook Neo zjevně nezarezonoval jen fanouškovským světem Applu, který jej přijal s poměrně velkým nadšením. Velmi zajímavé reakce totiž přichází i z druhé strany barikády, konkrétně pak od výrobců Windows notebooků. Například na posledním finančním hovoru vedení společnosti ASUS otevřeně přiznalo, že novinka od Apple je pro celý PC průmysl poměrně velkým šokem ve smyslu tvrdé rány.
Finanční ředitel ASUSu Nick Wu během hovoru doslova řekl, že takto dostupný Mac je pro trh „šok“, protože byl Apple dlouhodobě známý spíše vyššími cenami svých produktů. O to víc překvapilo, když firma přišla s notebookem, který v USA startuje na 599 dolarech, případně dokonce na 499 dolarech pro studenty. V České republice pak lze tento stroj sehnat za neméně příjemných 16 990 Kč, což je o dobrých 13 000 Kč méně než za kolik seženete základní MacBook Air M5.
Podle Wua je navíc sice MacBook Neo vybavený poměrně skromnou konfigurací, čímž zcela určitě narážel jen na 8GB RAM paměti, což by podle něj mohlo omezovat práci v některých náročnějších aplikacích, nicméně první recenze zatím naznačují spíš opak. Svět levnějších notebooků se tak zřejmě začíná pořádně otřásat v základech, jelikož do něj Apple vkročil extrémně ambiciózním strojem.
Finanční šéf ASUSu dále pokračoval tím, že Apple dle něj dost možná míří tímto produktem trochu jinam než tradiční PC výrobci, přičemž podle něj může být MacBook Neo spíše zařízení určené pro konzumaci obsahu, tedy něco mezi notebookem a tabletem. „Samozřejmě to neznamená, že by na něm nešlo pracovat,“ vysvětlil Wu během hovoru. Podle něj ale mohou být kvůli hardwarovým limitům některé zkušenosti odlišné od klasických notebooků. První recenze ale hovoří o opaku, takže je docela dobře možné, že se Wu zkrátka jen snaží uklidnit investory.
Právě tuto tezi ostatně naznačil i on sám slovy o tom, že celý trh s Windows notebooky bere nový Mac velmi vážně, přičemž už teď výrobci počítačů, ale i technologičtí partneři jako Microsoft, Intel nebo AMD řeší, jak na podobný produkt reagovat. Jinými slovy, MacBook Neo možná vypadá jako nenápadný levný Mac, ve skutečnosti ale může rozhýbat celý trh s notebooky. Jak velký dopad nakonec bude mít, si však podle Wu budeme muset ještě chvíli počkat.