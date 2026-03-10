MacBook Neo v prvních recenzích válí! Jedná se o nejlepší Mac za poslední roky?

Když Apple minulý týden představil světu nový MacBook Neo, mnoha jablíčkářům tímto strojem vyrazil dech. Za velmi přívětivou cenu se totiž svět dočkal něčeho, co minimálně na papíře vypadá opravdu zajímavě a okleštění, která zde Apple nasadil, nejsou nějak zásadní. Leckdo by tedy dost možná čekal, že bude Neo skrývat nenápadný háček, který z něj udělá o něco méně zajímavou koupi. První recenze ze zahraničí pocházející od vybraných novinářů, kterým již Apple novinku zapůjčil, však alespoň zatím vyznívají extrémně pozitivně. Apple totiž podle nich vytvořil notebook, který v dané cenové kategorii prakticky nemá konkurenci.
Samozřejmě, že ani MacBook Neo není bez kompromisů. Má „jen“ 8 GB RAM a pohání jej procesor z rodiny A-series, tedy čip původně určený pro iPhony. Přesto se většina recenzentů shoduje na tom, že navzdory těmto omezením působí jako plnohodnotný Mac, nikoliv jako levná varianta vytvořená jen proto, aby Apple zaplnil cenovou mezeru.
Například redakce Engadgetu se netají tím, že MacBook Neo doslova zahanbuje většinu Windows notebooků ve stejné cenové kategorii. Podle jejich slov je až neuvěřitelné, že se Applu podařilo vytvořit takto levný laptop, který nepůsobí jako kompromis na každém kroku. Levné Windows notebooky například často doplácejí na slabý displej, mizerný trackpad nebo celkové zpracování. Neo však podle nich působí stejně promyšleně jako mnohem dražší Apple hardware. Displej, trackpad i celková použitelnost jsou prý natolik napřed, že by se výrobci Windows počítačů měli nad sebou vážně zamyslet.
Podobně pozitivně se vyjádřil i magazín Stuff, který vyzdvihuje především design a zpracování. Podle jejich redaktorů je jedním z největších triumfů právě vzhled zařízení. MacBook Neo má totiž prakticky stejný hliníkový design, jaký známe z MacBooku Air, a v případě stříbrné varianty by prý většina lidí jen těžko poznala rozdíl mezi oběma modely. A co je možná ještě důležitější, v této ceně podle nich jednoduše neexistuje notebook, který by vypadal lépe. Podle Stuffu navíc převažují výhody nad nevýhodami natolik výrazně, že jde jednoduše o Mac, který většina lidí skutečně potřebuje. Většina uživatelů totiž na notebooku řeší hlavně e-maily, dokumenty nebo třeba rodinný rozpočet, což jsou scénáře, na které je Neo jako dělaný.
Fotogalerie
Velmi nadšeně se vyjádřila i redakce CNN, která dokonce uvedla, že jde o nejzajímavější technologický produkt, který v posledních letech testovali. Podle jejich testů zvládal MacBook Neo bez problémů běžný multitasking, kdy měli otevřenou zhruba desítku panelů v Chromu či Safari a zároveň přepínali mezi aplikacemi jako Drafts, Slack, Todoist, Fotky nebo Zprávy, zatímco na pozadí hrála hudba. Překvapivě dobře si prý vede i v oblasti zvuku a videa, což je něco, co by člověk u tak levného notebooku opravdu nečekal. Mimochodem, právě zvukové složky se vzhledem k papírovému okleštění docela obávám a proto mě tyto řádky dost těší. Moudřejší ale budu v tomto směru hned zítra, kdy mi počítač dorazí na testy.
Magazín The Verge pak zdůrazňuje jednu zajímavou věc. MacBook Neo totiž podle nich zahanbuje nejen levné Windows notebooky, ale v některých ohledech i výrazně dražší stroje a to i přesto, že běží na čipu, který byl prapůvodně vytvořen pro iPhone. Redaktoři The Verge připomínají, že testovali mnohem dražší Windows laptopy, které dělaly kompromisy v kvalitě displeje, reproduktorů, klávesnice, trackpadu nebo webkamery. Neo však podle nich žádnou zásadní slabinu nemá, což z něj dělá velmi zajímavé zařízení zejména pro studenty nebo uživatele, kteří si kupují svůj první notebook.
Podobný pohled nabízí i CNET, který MacBook Neo označuje za ideální první laptop pro studenty. Přestože jde o nejlevnější MacBook v nabídce Applu, stále si zachovává prémiový design a odolnost, na které jsme u Maců zvyklí. Navíc je lehký, kompaktní a snadno přenosný, což z něj dělá ideálního společníka do školy.
Fotogalerie #2
Pozitivně se k novince staví i Macworld, který MacBook Neo označuje za perfektní vstupní bránu do světa macOS. Podle redaktorů jde o ideální stroj pro lidi, kteří dosud používali jen iPhone nebo iPad a chtějí zjistit, jaké to je pracovat na Macu. Dlouho totiž platilo, že vstup do macOS světa byl relativně drahý. S příchodem Nea je však situace úplně jiná. Poměrně zajímavé je pak to, že dle redaktorů výše zmíněného webu může Neo dávat smysl i pro stávající Mac uživatele jako druhý notebook. Třeba na cesty nebo dovolenou, kdy nechcete riskovat poškození dražšího MacBooku Air či Pro.
Ne všechny recenze jsou však bez výhrad. Ars Technica je například o něco skeptičtější a upozorňuje, že za podobné peníze může být zajímavou alternativou repasovaný MacBook Air s čipem M1. Přesto ale nakonec uznává, že pro cílovou skupinu dává MacBook Neo velký smysl. Konkrétně je podle Ars Technicy sice hardware v některých ohledech ořezaný až na samotnou hranici přijatelnosti, Apple však ve většině případů dokázal škrtat chytře. Jinými slovy, odstranil funkce, které většina lidí stejně nepotřebuje, aniž by tím zásadně utrpěl celkový uživatelský zážitek.
Zdá se tedy, že nový MacBook Neo je ze strany Applu doslova trefou do černého, protože minimálně z prvních recenzí vychází upřímně řečeno snad nejpozitivnější v rámci Apple produktů za poslední roky. Apple tedy dost možná skutečně dokázal objevit nové místo na trhu, které mu doposud unikalo, ale které je nyní schopen ovládnout.