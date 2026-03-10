Je zaděláno na hit? Dodací doba nových MacBooků Neo se stále prodlužuje

Už zítra vstupuje do prodeje nový MacBook Neo a jak se zdá, dost možná se bude jednat o formální prodejní start nového produktového hitu. Když se totiž nyní podíváte na dodací doby tohoto stroje na Apple Online Storu, je jasně vidět, že se poměrně citelně prodlužují. Přitom ještě před pár dny byla v mnoha státech dostupnost takřka bezproblémová a kdo si tehdy stroj předobjednal, až na určité barevné varianty jej měl dostat v první den prodejí. To však už tak úplně neplatí. V USA se totiž přehouply dodací doby do dubna a podíváme-li se na Českou republiku, ani zde není dostupnost úplně růžová.
Fotogalerie
Když jsem před pár dny dostupnost nového MacBooku Neo na české mutaci Apple Online Storu kontroloval, zhoršená dostupnost byla tehdy jen u stříbrné a růžové varianty ve 256GB verzi. To však už nyní neplatí, jelikož v prvních dnech prodejů se nedostanete při nákupu přes oficiální obchod Applu k ničemu. Nejlépe dostupné jsou 256GB varianty v modré a žluté, které mají nyní dodací dobu mezi 18. až 25. březnem.
Poměrně zajímavé je pak to, že se evidentně zvedl zájem i o 512GB variantu s Touch ID, kterou Apple dokáže nejdříve dodat 16. března a to konkrétně v modré verzi. Stříbrnou verzi pak zvládne dodat mezi 18. až 25. březnem a zbylé dvě (tedy růžovou a žlutou) pak dokonce až mezi 25. březnem a 1. dubnem. Zdá se tedy, že Apple dokázal novinkou zaujmout. O to zajímavější bude, jak jí budou její noví majitelé hodnotit poté, co jim dorazí do rukou.