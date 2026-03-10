Apple chce své produkty tisknout ještě více na 3D tiskárnách!

Apple podle všeho hledá další cesty, jak zefektivnit výrobu. Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém zpravodaji Power On uvedl, že společnost momentálně pracuje na přechodu k 3D tisku hliníkových konstrukcí pro budoucí produkty. Hlavním cílem této změny je maximální úspora kovu, snížení výrobních nákladů a celkové zrychlení produkce.
Tento posun dává smysl zejména v kontextu nedávno představeného MacBooku Neo. U něj už Apple nasadil inovovaný výrobní proces, který minimalizuje odpad hliníku. Samotná metoda 3D tisku je pak pokračováním techniky, kterou si Apple poprvé vyzkoušel s titanem u Apple Watch Ultra 3.
Na implementaci této novinky momentálně intenzivně spolupracují oddělení pro design a provoz. Jako první by se 3D tištěného hliníkového šasi měly dočkat právě chytré hodinky Apple Watch, přičemž nasazení u iPhonů je v plánu až v pozdější fázi. Gurman navíc přišel s jedním zajímavým detailem týkajícím se možného budoucího názvosloví. Naznačil totiž, že by Apple mohl brzy přejmenovat dostupnější Apple Watch. A to po vzoru momentálně nejlevnějšího MacBooku na Apple Watch Neo.
Smýšlení Applu vítám všemi deseti. Jelikož společnost dlouhodobě deklaruje, že ji na životním prostředí záleží, dává mi spekulace smysl. Kromě všeho výše zmíněného může tento postup například rovněž omezit možné problémy s dodávkami.