Zavřít reklamu

Apple chce své produkty tisknout ještě více na 3D tiskárnách!

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Apple podle všeho hledá další cesty, jak zefektivnit výrobu. Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém zpravodaji Power On uvedl, že společnost momentálně pracuje na přechodu k 3D tisku hliníkových konstrukcí pro budoucí produkty. Hlavním cílem této změny je maximální úspora kovu, snížení výrobních nákladů a celkové zrychlení produkce.

Mohlo by vás zajímat

Tento posun dává smysl zejména v kontextu nedávno představeného MacBooku Neo. U něj už Apple nasadil inovovaný výrobní proces, který minimalizuje odpad hliníku. Samotná metoda 3D tisku je pak pokračováním techniky, kterou si Apple poprvé vyzkoušel s titanem u Apple Watch Ultra 3.

Apple MacBook Neo hero 260304 Apple-MacBook-Neo-hero-260304
Apple MacBook Neo indigo 260304 Apple-MacBook-Neo-indigo-260304
Apple MacBook Neo blush 260304 Apple-MacBook-Neo-blush-260304
Screenshot
Screenshot
Apple MacBook Neo keyboard and trackpad 260304 Apple-MacBook-Neo-keyboard-and-trackpad-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 01 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-01-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 02 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-02-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 03 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-03-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 04 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-04-260304
Vstoupit do galerie

Na implementaci této novinky momentálně intenzivně spolupracují oddělení pro design a provoz. Jako první by se 3D tištěného hliníkového šasi měly dočkat právě chytré hodinky Apple Watch, přičemž nasazení u iPhonů je v plánu až v pozdější fázi. Gurman navíc přišel s jedním zajímavým detailem týkajícím se možného budoucího názvosloví. Naznačil totiž, že by Apple mohl brzy přejmenovat dostupnější Apple Watch. A to po vzoru momentálně nejlevnějšího MacBooku na Apple Watch Neo.

Mohlo by vás zajímat

Smýšlení Applu vítám všemi deseti. Jelikož společnost dlouhodobě deklaruje, že ji na životním prostředí záleží, dává mi spekulace smysl. Kromě všeho výše zmíněného může tento postup například rovněž omezit možné problémy s dodávkami.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.