MacBook Neo 2 dorazí už příští rok a nabídne dotykový displej!

Zdá se, že nový MacBook Neo není ze strany Applu jen výstřelem do tmy, ale počátkem zcela nové modelové řady, která se bude v nadcházejících letech pravidelně aktualizovat a to navíc podle všeho opravdu zajímavě. Vyplývá to alespoň z nových informací analytika Ming-Chi Kua, dle kterého má Apple v plánu u druhé generace tohoto stroje přinést vychytávku, která je sice u MacBooků zatím nedostupná, avšak ve světě Chromebooků a Windows notebooků, proti kterým novinka stojí, naprosto běžná. Řeč je konkrétně o dotykovém displeji.
Zdroje Kua tvrdí konkrétně to, že nová generace MacBooku Neo dorazí v roce 2027 s tím, že u ní Apple nasadí právě dotykový displej. V té doby by jej nicméně už měly mít minimálně MacBooky Pro, díky čemuž se tak v případě Nea nebude jednat o exkluzivitu, kterou by překonal veškeré ostatní modely. Co se pak týče technických detailů, stroj by měl využívat takzvanou on-cell touch technologii, která integruje dotykové senzory přímo do horní vrstvy displeje, takže není potřeba samostatná dotyková vrstva. Výsledkem je tenčí panel a zároveň menší dopad na kvalitu obrazu, což Apple u svého tenkého stroje rozhodně ocení.
Nebude první
Jak jsem však již psal výše, MacBook Neo nebude první takový Mac, který nabídne podporu dotykového ovládání. Ještě letos bychom se totiž měli dočkat nového MacBooku Pro s OLED displejem a přepracovaným designem, který by měl též nabídnout dotykové ovládání coby doplněk k tomu klasickému a to samozřejmě v kombinaci s upraveným macOS 27.
Pokud se tak skutečně stane, dávalo by poměrně velký smysl, aby se dotyk postupně dostal i do dalších modelů a právě MacBook Neo by pro něco takového mohl být ideálním kandidátem. Ostatně, většina konkurenčních notebooků od výrobců jako HP, Lenovo, Acer nebo ASUS, které dnes v této cenové kategorii soupeří, už dotykový displej dávno nabízí a pokud zde tedy Apple nechce hrát „druhé housle“, nejspíš mu ani nezbude nic jiného než dotyk nasadit.
Když už je řeč o druhé generaci Nea, podle Kua se její finální specifikace ještě ladí. Dá se ale očekávat, že dostane novější čip, pravděpodobně A19 Pro, a také větší paměť, která by mohla narůst na 12 GB, díky čemuž se sice Neo stane využitelnější pro náročnější aplikace, stále si však udrží odstup od MacBooku Air s jeho 16GB RAM a nebude na něm tedy kanibalizovat.
Poměrně zajímavé je pak i to, že značka „Neo“ jako taková se zřejmě nebude do budoucna vázat jen k MacBookům, ale Apple jí začne využívat i pro označení dalších produktů pro nenáročné uživatele. Jak analytik Kuo, tak reportér Mark Gurman z Bloombergu se totiž shodují na tom, že je ve hře například přejmenování Apple Watch SE, které by v nové generaci mohly dorazit právě jako Apple Watch Neo a do budoucna by pak mohl teoreticky dostat nové jméno i iPhone „e“. Vše ale v tomto směru ukáže až čas.