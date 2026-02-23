Únik iOS 26 má dohru. Apple si na leakera tvrdě došlápl

Jablečná společnost loni v červenci podala žalobu na leakery Jona Prossera a Michaela Ramacciottiho kvůli údajnému zneužití obchodního tajemství a porušení zákona Computer Fraud and Abuse Act. Případ se týká úniku informací o systému iOS 26, konkrétně o redesignu označovaném jako Liquid Glass. A jak se zdá, soudní tahanice zatím nebere konce.
Podle žaloby měl Ramacciotti získat přístup k vývojovému iPhonu zaměstnance Ethana Lipnika, který byl následně z Applu propuštěn. Následně měl prostřednictvím hovoru přes FaceTime ukázat Prosserovi detaily připravovaného systému. Tyto informace poté byly zveřejněny. Soudní dokumenty ukazují, že zatímco Ramacciotti s Applem i soudem spolupracoval, Prosser se ve lhůtě stanovené soudem k věci vůbec nevyjádřil. Soud proto v říjnu vyhověl žádosti Applu o tzv. default judgment, tedy rozhodnutí v jeho prospěch z důvodu nečinnosti žalovaného.
Prosser tehdy uvedl, že s Applem komunikuje od začátku případu a že spor neignoruje. Formálně však ztratil možnost se procesně bránit. V aktuální společné zprávě pro soud Apple uvedl, že Prosserovi doručil předvolání k předložení dokumentů i k výslechu. Prosser převzetí potvrdil a obě strany nyní hledají termín setkání. To má pomoci objasnit rozsah přístupu k důvěrným informacím a určit případnou výši škody. Apple požaduje soud s porotou, náhradu škody, případné sankční odškodnění, zákaz dalšího šíření interních informací, jejich navrácení či zničení a úhradu nákladů řízení. Osobně mám soudní spory Applu docela rád. A tento případ je jeden z mála, kdy Apple nevystupuje v roli žalovaného.