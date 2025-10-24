Apple žene před soud známého leakera!

Společnost Apple v červenci podala žalobu na známého technologického komentátora Jona Prossera a jeho spolupracovníka Michaela Ramacciottiho kvůli údajnému prozrazení obchodního tajemství. Podle podání dvojice neoprávněně získala přístup k vývojářskému iPhonu bývalého softwarového inženýra Applu Ethana Lipnika, aby se dostala k neveřejným informacím o tehdy připravovaném systému iOS 19, který byl později přejmenován na iOS 26. Prosser následně na svém kanálu Front Page Tech zveřejnil videa, ve kterých odhalil dosud neznámé detaily o novém designu systému. Ten Apple oficiálně představil až o několik měsíců později na konferenci WWDC 2025 pod názvem Liquid Glass. Podle žaloby tím Prosser porušil ochranu důvěrných informací a způsobil společnosti škodu.
Na začátku října právníci Applu uvedli, že Prosser nedodržel lhůtu pro odpověď na žalobu, a požádali proto soud o vydání rozsudku. Ten byl následně potvrzen, přičemž Apple požaduje finanční odškodnění i soudní zákaz, který by oběma obviněným zabránil dále zveřejňovat jakékoliv důvěrné materiály společnosti. Prosser se k případu vyjádřil prostřednictvím prohlášení pro server The Verge. Tvrdí, že s Applem od počátku aktivně komunikuje, a odmítá, že by se snažil žalobu ignorovat. „To, co se objevuje v dokumentech a médiích, není přesné. Od začátku jsem s Applem v kontaktu,“ uvedl. Jak bude případ dále pokračovat, zatím není jasné. O výsledku vás budeme ninformovat.