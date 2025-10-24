Zavřít reklamu

Apple žene před soud známého leakera!

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Společnost Apple v červenci podala žalobu na známého technologického komentátora Jona Prossera a jeho spolupracovníka Michaela Ramacciottiho kvůli údajnému prozrazení obchodního tajemství. Podle podání dvojice neoprávněně získala přístup k vývojářskému iPhonu bývalého softwarového inženýra Applu Ethana Lipnika, aby se dostala k neveřejným informacím o tehdy připravovaném systému iOS 19, který byl později přejmenován na iOS 26. Prosser následně na svém kanálu Front Page Tech zveřejnil videa, ve kterých odhalil dosud neznámé detaily o novém designu systému. Ten Apple oficiálně představil až o několik měsíců později na konferenci WWDC 2025 pod názvem Liquid Glass. Podle žaloby tím Prosser porušil ochranu důvěrných informací a způsobil společnosti škodu.

IMG 0222 IMG_0222
iOS 26 Beta 1
IMG 0223 IMG_0223
iOS 26 Beta 2
iOS 18 vs 26 Alarms iOS-18-vs-26-Alarms
ios 26 wallpapers new.jpg ios-26-wallpapers-new.jpg
iOS 26 wallpaper options iOS-26-wallpaper-options
ios26 imag playground chatgpt.jpg ios26-imag-playground-chatgpt.jpg
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
Vstoupit do galerie

Na začátku října právníci Applu uvedli, že Prosser nedodržel lhůtu pro odpověď na žalobu, a požádali proto soud o vydání rozsudku. Ten byl následně potvrzen, přičemž Apple požaduje finanční odškodnění i soudní zákaz, který by oběma obviněným zabránil dále zveřejňovat jakékoliv důvěrné materiály společnosti. Prosser se k případu vyjádřil prostřednictvím prohlášení pro server The Verge. Tvrdí, že s Applem od počátku aktivně komunikuje, a odmítá, že by se snažil žalobu ignorovat. „To, co se objevuje v dokumentech a médiích, není přesné. Od začátku jsem s Applem v kontaktu,“ uvedl. Jak bude případ dále pokračovat, zatím není jasné. O výsledku vás budeme ninformovat.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.