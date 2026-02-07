iPhony poletí do vesmíru! NASA je povolila astronautům na palubu raketoplánů

Co byste si s sebou vzali, kdybyste letěli do vesmíru? Pokud vás takříkajíc „na první dobrou“ napadlo, že by se mohl hodit třeba mobil, měli byste až doposud smůlu. NASA totiž nedovolovala astronautům s sebou mobilní telefony vozit a ti si tak museli pro focení vystačit třeba s předem schválenými a prověřenými digitálními zrcadlovkami a tak podobně. To se ale nyní mění.
Šéf NASA Jared Isaacman totiž tento týden oficiálně oznámil, že NASA mění pravidla pro astronauty, díky čemuž si ti budou nově moci s sebou do vesmíru vzít i „nejnovější chytré telefony“. První misí, kdy bude tato možnost využitelná v praxi, pak má být SpaceX Crew-12 a Artemis II. A ačkoliv Isaacman přímo iPhone nejmenoval, portálu MacRumors potvrdil jeden z mluvčích Applu, že kalifornský gigant s výlety iPhonů do kosmu počítá a že to bude vůbec poprvé, kdy bude iPhone „plně kvalifikován pro delší používání na oběžné dráze i mimo ni“. I pro Apple se tedy rozhodně jedná o zajímavou novinku, která prověří jeho telefony ve zcela novém prostředí.
Pokud se pak ptáte na to, proč se NASA pro tento zajímavý krok rozhodla, dle slov jejího šéfa je to proto, aby mohli astronauti sdílet snímky a videa se světem a zachytit atmosféru kosmu pro svou rodinu. S trochou nadsázky se tak skoro až chce říci, že si NASA připravuje půdu pro první vesmírné influencery, což může být do budoucna extrémně zajímavou záležitostí. Nicméně vzhledem k tomu, že je zatím k dispozici stále ještě velmi málo informací, bude lepší si na doplnění detailů o celé novince počkat. Nevíme totiž zatím třeba ani to, jaké modely iPhonů budou ze strany NASA schváleny, potažmo podle čeho vůbec bude hodnocení probíhat. iPhony 17 Pro jsou však asi jasné předem. A vzhledem k tomu, o jak super telefon se jedná, já bych si jej vzal do vesmíru taky.