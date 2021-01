NASA chystá unikátní vesmírný dalekohled, lidstvu pomůže lépe zmapovat galaxie

V tomto roce čeká plno práce i NASA. Do vesmíru se má vydat nový dalekohled JWST, jenž má pracovat v infračerveném spektru (0,6 až 28,3 mikrometrů). Už nyní ale vesmírná agentura schválila koncept dalekohledu zvaného SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionisation and Ices Explorer). Ten má pracovat na vlnových délkách 0,75 až 5 mikrometrů. Oproti výše zmíněnému by tento mohl vyjít daleko levněji. JWST stojí zhruba 10 miliard dolarů. Na SPHEREx se počítá se zhruba 240 miliony dolary. Náklady budou ale přibližně o 190 milionů dolarů vyšší, neboť je třeba započítat i finanční prostředky na start.

Chystaný koncept, jenž bude vybaven malým teleskopem o průměru 20 centimetrů, se na oběžné dráze zaměří na posuvy galaxií a pomůže sestavit jejich trojrozměrnou mapu. Vědci tento postup použijí k průzkumu inflační teorie. Ta hovoří o tom, že se vesmír po velkém třesku (pravděpodobně 10-36 po 10-32 sekundy po něm) neuvěřitelně rychle rozepnul. Byť časový moment je velice krátký, vědci se shodují, že ovlivnil dnešní podobu vesmíru. Inflační teorie zároveň vysvětluje pozůstatek po velkém třesku, tedy relativně konzistentní reliktní záření. Data ze SPHEREx by se měla využít také s daty, jež vyprodukují další chystané dalekohledy Euclidu a Nancy Grace Roman Space Telescope. Ty by se měly soustředit na studium skryté energie. SPHEREx bude kromě galaxií zkoumat také molekulární mračna, ze kterých vznikají systémy planet a protoplanetární disky. Tento stroj by měl vzletět do vesmíru někdy mezi létem 2024 a jarem 2025.