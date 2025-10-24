Apple míří ke hvězdám! iPhone 18 Pro se možná připojí přímo ke Starlinku

Ačkoli Apple a SpaceX dosud nemají žádnou formální dohodu o využívání satelitní sítě Starlink, nová zpráva naznačuje, že se to může brzy změnit. Podle informací serveru The Information existují hned dva důvody, proč by mohlo dojít ke spolupráci mezi oběma technologickými giganty (a také náznaky, že příští iPhone 18 Pro přinese zásadní hardwarovou novinku). Prvním signálem možného sbližování je fakt, že SpaceX údajně implementuje podporu stejného rádiového spektra, které Apple využívá pro současné satelitní funkce iPhonů. Ty jsou nyní zajišťovány prostřednictvím sítě Globalstar, které stojí za funkcí Emergency SOS via Satellite u modelů iPhone 14 a novějších či u Apple Watch Ultra 3.
Druhým významným faktorem je plánované prodeje společnosti Globalstar, o kterém údajně jedná její šéf James Monroe. Cena transakce by se měla pohybovat kolem 10 miliard dolarů. Podle zdroje by takový krok mohl naznačovat, že Apple i Globalstar hledají větší nezávislost jeden na druhém, čímž by se otevřela cesta právě ke spolupráci s jinými poskytovateli, a to například se SpaceX. Zdroje dále uvádějí, že Apple už plánuje přidat podporu pro 5G sítě nepřipojené k zemskému povrchu, tedy i pro přímou satelitní komunikaci, možná už v příštím roce. Pokud se tato zpráva potvrdí, iPhone 18 Pro by mohl být prvním smartphonem s přímým připojením k síti Starlink bez nutnosti partnerství s mobilním operátorem. Moudřejší ale budeme až v roce 2027.