Apple zvažuje přechod ke Starlinku! Satelitní funkce iPhonů by mohly výrazně zrychlit

Apple v posledních letech výrazně rozšířil možnosti satelitní komunikace svých iPhonů. Ale podle nejnovějších zpráv se firma může brzy rozhodnout změnit svého dodavatele. Dosud totiž spolupracuje s Globalstar, nicméně dvě zásadní novinky od SpaceX by mohly znamenat přechod Applu ke službě Starlink. Satelitní komunikace se poprvé objevila u iPhonu 14 v roce 2022, kdy Apple představil funkci Emergency SOS via Satellite. Uživatelé mohli kontaktovat tísňové složky i mimo dosah mobilní sítě. Postupně firma přidala i asistenční službu při poruše vozidla a možnost odesílání zpráv rodině či přátelům.
Apple původně uvedl, že služba bude zdarma po dobu dvou let. Jak se ale zdá, základní verze zůstane bezplatná i nadále. V závislosti na modelu iPhonu je dnes garantována bezplatná aktivace až do let 2026 až 2028. Podle Ars Technica SpaceX nedávno uzavřelo obří akvizici v hodnotě 17 miliard dolarů, když od společnosti EchoStar získalo frekvenční pásma v rozsahu 1,9 a 2 GHz. Díky tomu bude moci poskytovat služby ze satelitů nejen v USA, ale i po celém světě.
Další významný krok představuje plánované navýšení počtu satelitů Starlink. Zatímco dnes jich na oběžné dráze funguje přibližně 650, SpaceX plánuje do několika let vypustit až 15 tisíc nových družic, které nabídnou vyšší kapacitu i rychlost. Analytik Philip Burnett z Ars Technica uvádí, že tato expanze by mohla být pro Apple impulzem ke změně partnera. „Globalstar má výrazně méně satelitů i menší šířku pásma. Nákup spektra od EchoStaru dává SpaceX mnohem silnější pozici při jednání s Applem.“ Starlink už nyní poskytuje satelitní připojení pro T-Mobile v rámci služby T-Satellite, která postupně přidává podporu dalších aplikací. Pokud by se Apple rozhodl přejít ke Starlinku, mohlo by to znamenat rychlejší přenosy dat, širší pokrytí a rozšíření satelitních funkcí i pro běžné aplikace.