Musk se pustil do Applu kvůli ChatGPT, ten nyní vrací úder

Apple podal žádost k soudu o zamítnutí žaloby společnosti X Corp., kterou vlastní Elon Musk. Podle žaloby Apple údajně porušuje antimonopolní zákony tím, že upřednostňuje OpenAI před jinými chatboty, a že má dokonce povinnost uzavřít partnerství také s Muskovou firmou xAI. Celý spor začal před několika týdny, kdy Musk obvinil Apple, že manipuluje s pořadím aplikací v App Storu tak, aby vždy zvýhodnil ChatGPT. Tvrdil, že takový postup znemožňuje jiným společnostem v oblasti AI dosáhnout na první místo, což podle něj představuje jednoznačné porušení soutěžního práva. Na tato tvrzení navázala žaloba, která šla ještě dál. Apple měl podle textu porušit zákon už skutečností, že při vývoji Apple Intelligence uzavřel dohodu s OpenAI, aniž by současně spolupracoval s ostatními.
Apple ve své reakci důrazně odmítl jakékoli pochybení a označil údajný nárok Muskovy firmy za nesmyslný. Právníci jablečné společnosti uvedli, že antimonopolní zákony rozhodně neukládají povinnost partnerství se všemi konkurenty, bez ohledu na jejich kvalitu, bezpečnost či obchodní podmínky. Apple také připomněl, že je veřejně známo, že v budoucnu plánuje navázat spolupráci s více poskytovateli generativní AI, nejen s OpenAI. Celá situace je poněkud zábavná v tom smyslu, že dokonce i Muskův vlastní chatbot Grok se veřejně přiklonil k názoru, že námitky proti Applu nedávají smysl. O výsledku vás budeme informovat.