Apple testuje vlastní ChatGPT!

Siri je tu s námi sice už mnoho let, ale v současné době, kde je pokročilá umělá inteligence takřka na každém kroku, působí tak trochu zastarale. Apple to ale samozřejmě ví, a proto už nějakou dobu pracuje na její kompletní proměně, která se pomalu, ale jistě blíží. To potvrzují ostatně i nejnovější informace agentury Bloomberg, dle kterých dokonce vznikla speciální interní aplikace, která funguje podobně jako ChatGPT jen s tím rozdílem, že ji nikdy nikdo z nás neuvidí. Slouží totiž čistě vývojářům Applu k testování nové generace hlasového asistenta.
Nová Siri by měla být chytřejší, kontextovější a schopná vést delší a přirozenější konverzace, než na co jsme byli doposud zvyklí. Apple se pro tento směr rozhodl po neúspěšném pokusu představit chytřejší verzi asistenta už v rámci iOS 18 v balíku Apple Intelligence. Místo polovičatého řešení, které se nakonec stejně nepovedlo uskutečnit v očekávaném termínu, tak padlo rozhodnutí kompletně přepracovat Siri na druhou generaci architektury a vsadit na velké jazykové modely, tedy stejnou technologii, na které stojí ChatGPT, Gemini či Claude.
Fotogalerie
Vydání nového řešení navíc není až tak vzdálené. Pokud se při vývoji nic zásadního nestane, uživatelé by se měli nové Siri dočkat v první polovině roku 2026, pravděpodobně spolu s iOS 26.4. A aby toho nebylo málo, Apple chystá i nový vizuální kabát, který by měl být více „lidský“. V tuto chvíli však není bohužel jasné, co přesně si pod tím představit.
To navíc stále není vše. Do hry má totiž vstoupit i spolupráce s externími partnery. Apple jedná s OpenAI, Googlem nebo Anthropicem, což znamená, že Siri nemusí stát jen na vlastních modelech, ale může využít i sílu třetích stran, díky čemuž by se tak mohla stát ještě komplexnější. Pokud se tedy sliby naplní, Siri by mohla poprvé po letech působit jako skutečně moderní asistent.