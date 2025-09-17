Zavřít reklamu

Muž zodpovědný za neúspěch Siri opouští Apple

Jablečný AI tým opouští další člen. Robby Walker, seniorní ředitel týmu Answers, Information, and Knowledge, oznámil, že v říjnu společnost opustí. Walker patřil mezi nejvýše postavené AI manažery Applu a v minulosti stál i v čele vývoje Siri. Ještě letos měl Walker na starosti rozvoj Siri, dokud tuto odpovědnost nepřevzal Craig Federighi, senior viceprezident pro softwarové inženýrství. Ke změně došlo krátce poté, co Apple oznámil odklad „nové a vylepšené Siri“ na neurčito. Podle zákulisních zpráv měl být právě Walker jedním z důvodů, proč odklad nastal.

Následně dostal na starost nový, dosud nepředstavený projekt. A to umělou inteligencí poháněný webový vyhledávač, který má konkurovat nástrojům jako ChatGPT nebo Perplexity. Bloomberg uvádí, že projekt s interním označením Answers je stále ve vývoji a jeho spuštění je plánováno na příští rok. Walkerův odchod není ojedinělý. Apple v posledních měsících čelí mnoha odchodům ze své AI divize. Mnozí odborníci přecházejí ke společnosti Meta, která agresivně láká špičkové talenty vysokými nabídkami. Ruoming Pang například odešel po nabídce v hodnotě 200 milionů dolarů, přičemž s sebou vzal i část svého týmu. V září pak do Mety zamířil také Frank Chu, bývalý ředitel inženýringu u Applu. Zatím není jasné, kam Walker zamíří po odchodu, ale jeho ztráta je pro Apple citelná.

.