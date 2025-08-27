Elon Musk žaluje Apple i OpenAI! Tvrdí, že Siri blokuje konkurenci

Elon Musk naplnil své výhrůžky z počátku měsíce a jeho AI společnost xAI podala oficiální žalobu na Apple a OpenAI. Tvrdí, že obě firmy se domluvily na exkluzivním partnerství, které v iPhonech zvýhodňuje ChatGPT, a tím brání volné soutěži v oblasti generativní umělé inteligence.
Žaloba: Exkluzivita ChatGPT omezuje konkurenci
Podle žaloby podané v Texasu Apple a OpenAI vytvořily úzké propojení, které učinilo z ChatGPT jediný integrovaný AI chatbot v iPhonech. Tím prý uživatelé přicházejí o možnost zvolit si jiné nástroje, jako je například Grok od xAI.
„Kvůli této dohodě získává ChatGPT výhodu miliard uživatelských podnětů z milionů iPhonů, což ostatním brání v růstu a inovaci,“ uvádí žaloba. Dále tvrdí, že Apple v App Store upřednostňuje aplikace OpenAI a záměrně zpomaluje schvalování konkurenčních AI aplikací.
Apple: Žádná manipulace se neděje
Apple na dřívější výtky reagoval s tím, že App Store je spravován objektivně a podporuje rozmanité vývojáře prostřednictvím algoritmů i ručně vybraných doporučení. Firma zdůraznila, že v žebříčcích se na prvním místě objevily i jiné AI aplikace, například DeepSeek v lednu 2025.
Apple také v minulosti uvedl, že do Siri plánuje začlenit více AI modelů. Na WWDC 2024 zmínil možnost spolupráce s Google Gemini a letos oznámil podporu modelů od společnosti Anthropic v nové verzi Xcode.
Společnost zatím oficiálně nereagovala na samotné podání žaloby. Je ale jisté, že soudní spor může otevřít širší debatu o vlivu velkých technologických firem na distribuci a viditelnost AI produktů v uzavřených systémech, jako je App Store.