Poslední varování od Applu! Pokud tohle neuděláte, přestane vám fungovat HomeKit

Pokud používáte chytrou domácnost postavenou na HomeKitu a Matter a ještě jste jí nepřevedli na novější verzi aplikace Domácnost, která by měla být podle slov Applu zárukou zrychlení a celkové spolehlivosti, máte nejvyšší čas tak učinit. Apple totiž začal rozesílat uživatelům maily, které jsou de facto posledním varováním před možným znefunkčněním jejich chytrých domácností. Pokud totiž do 10. února neprovedete upgrade, začne vám Smart Home vypovídat službu.
Dobrou zprávou je, že leckdo už upgrade udělal, popřípadě mohl být proveden i automaticky s některou z minulých aktualizací. Pokud si chcete být jistí tím, že máte převedeno, stačí navštívit aplikaci Domácnost, jít do jejího natavení a zde zkontrolovat sekci Aktualizace softwaru. Pokud zde uvidíte možnost Aktualizovat architekturu, daný úkon proveďte a je hotovo. Nejedná se tedy o nic složitého.
Zavádění nové architektury se přitom neobešlo bez pořádných nepříjemností. Apple jí začal postupně rozšiřovat už v roce 2022, avšak její verze obsahovala chyby, která mnoha uživatelům částečně či zcela znefunkčnilo jejich chytrou domácnost. Problému jsem se tehdy nevyhnul ani já, kdy mi konkrétně po přechodu na novou architekturu vyhodila z Domácnosti přítelkyni, která přitom měla taktéž vše správně aktualizováno a nastaveno. Problém však byl tehdy v tom, že do ní nešla znovu pozvat a vše se vzpamatovalo až po nějaké době. Od té doby však už Apple vychytal všechny mušky, díky čemuž je tak nyní přechod zcela bezpečný a bezproblémový. A od 10. února 2026 i nevyhnutelný.