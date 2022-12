Jak mi iPhone vyhnal přítelkyni z domácnosti aneb dejte si pozor na novinku z iOS 16.2

Jednou z hlavních novinek v iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1 a dalších nových OS Applu je bezesporu nová vnitřní architektura aplikace Domácnost, která by měla zlepšit výkonnost a spolehlivost vašich HomeKitových smart home doplňků. Když proto včera vyšly veřejné verze výše zmíněných systémů, jakožto milovníky HomeKitu, který jej ve své domácnosti využívá skutečně ve velkém, jsem neváhal ani minutu a rozjel instalační maraton, který právě novou architekturu zpřístupnil. A když říkám maraton, myslím tím skutečně maraton – abyste totiž mohli domácnost upgradovat, musíte mít veškeré své produkty zaktualizované, v opačném případě na nich totiž domácnost jednoduše neuvidíte a tedy ji přes ně nebudete moci ovládat. Jak jsem si však před pár hodinami na vlastní kůži vyzkoušel, ani aktuálnost softwarů není zárukou, že se vše zadaří.

Poté, co jsem zaktualizoval všechny Apple produkty v naší domácnosti na nejnovější systémy a vše poté samozřejmě důkladně zkontroloval, jsem se vrhl do nastavení Domácnosti právě na upgrade architektury. Trochu mě sice zarazilo, že mě aplikace informovala o tom, že moje přítelkyně nemá stále vše zaktualizováno, přestože jsme společně vše updatovali, ale právě kvůli tomu, že jsem si byl aktuálností systémů jistý jsem na tuto hlášku nedával příliš velký zřetel a upgrade spustil. Po pár vteřinách točícího se načítacího kolečka bylo hotovo a já mohl přes Domácnost veškeré HomeKit produkty opět ovládat. Problém však nastal ve chvíli, kdy si chtěla totéž vyzkoušet přítelkyně a záhy zjistila, že jí naše domácnost z aplikace zcela zmizela – tedy se de facto chovala tak, jako kdyby nebyla její zařízení aktualizována. Hned jsem tedy začal zjišťovat, co a jak, přičemž prvním řešením bylo klasické odebrání přítelkyně z domácnosti a její následné přidání přes pozvánku. Háček však byl v tom, že na iPhonu mi odebrat vůbec nešla a na zbylých Apple produktech zase už v domácnosti vidět nebyla. Následovala série restartů snad všeho, z čeho šla poslat pozvánka do domácnosti, ale ani ta nezabrala a my už se tak začali pomalu smiřovat s tím, že si přítelkyně HomeKitové ovládání do další aktualizace Apple produktů holt neužije. Po zhruba dvou hodinách jsem však znovu zkusil na iPhonu přítelkyni z domácnosti odebrat a ejhle, zadařilo se. A podařilo se i následné přidání přes pozvánku, díky čemuž se jí tak celý náš smart byt opět rozchodil.

Protože mě celý problém zcela upřímně překvapil a do jisté míry i naštval, začal jsem hned hledat na internetu, zda se s něčím takovým potýkají i další uživatelé, či jsem měl prostě jen smůlu. Snad po 10 vteřinách hledání jsem pak narazil na Redditu na velmi dlouhé vlákno věnované přesně této problematice a nejen jí. Kromě mého případu si tam totiž lidé stěžují třeba i na to, že jim přestaly zničehonic po upgradu odpovídat produkty spárované s nejrůznějšími huby a nelze je tedy tudíž přes Domácnost ovládat. Jiným uživatelům se pro změnu zbláznily automatizace a jiní si zase stěžují na problémy s domácími centry ve formě HomePodů a Apple TV, která jim absolutně nejdou aktualizovat či po upgradu neplní svou funkci. Apple tedy evidentně novou architekturu v Domácnosti pěkně zpackal a proto bych se nebál říci, že pokud vyloženě neprahnete po převodu na ní, raději ještě vydržte alespoň do další minoritní aktualizace. Nová architektura totiž alespoň po pár hodinách testování nepřináší nic, co by ovladatelnost vyloženě vylepšilo, takže být vámi nespěchám a raději si zachovám klidné nervy. Alespoň já bych tak po mé patálii jednal. Na úplný závěr jen dodám, že upgrade vaší domácnosti na novou architekturu se nerovná upgradu na iOS 16.2. Jinými slovy, iOS 16.2 si můžete v klidu nainstalovat, aniž byste v domácnosti na novou architekturu přešli.