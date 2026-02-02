Bloomberg: Nové MacBooky Pro se představí někdy kolem vydání macOS 26.3

Spekulace ohledně představení nových MacBooků Pro M5 Pro a M5 Max minulý týden se nenaplnily a fanouškovský svět Applu tak nyní napjatě vzhlíží k nadcházejícím dnům a týdnům, které by měly tyto stroje konečně přinést. A jak se zdá, čekání už nejspíš nebude příliš dlouhé. Před pár hodinami totiž přišel reportér Mark Gurman z Bloombergu s tím, že dle jeho zdrojů je představení nových MacBooků Pro naplánováno na období kolem vydání macOS 26.3.
Zdroje Gurmana tak potvrzují to, co jsme slyšeli už na konci loňska a taktéž to, o čem jsem psal minulý týden ve svém článku Proč si myslím, že Apple nové MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max v nejbližších dnech nepředstaví. Řeč je konkrétně o zprávách, že jsou tyto stroje interně testovány a vyvíjeny s macOS 26.3 a jejich uvedení před jeho vydáním se zdá být nepravděpodobné, protože to bude právě macOS 26.3, který v nich bude předinstalovaný. A jelikož je tento OS stále ještě v beta testování, je pravděpodobné, že si ještě pár týdnů na novinky počkáme.
Apple totiž teprve minulý týden vypustil do světa 3. bety svých chystaných OS, mezi kterými samozřejmě macOS 26.3 nechyběl. A jelikož je tato x.3 aktualizace další z řady těch, které na Apple produkty přinesou pár nových funkcí, bude její testování nejspíš ještě nějakou chvíli probíhat. Ostatně, v minulosti testoval Apple větší systémy bez problémů i na 5 klasických bet a následně jednu či dvě finální, chcete-li RC. Tyto bety od sebe pak většinou dělí týdenní rozestupy, což by znamenalo, že pokud bychom se i tentokrát měli dostat ještě alespoň na dvě klasické bety a jednu RC, pak by nové MacBooky Pro mohly dorazit „až“ někdy ke konci února.
Tento termín přitom nepřímo potvrzují i zdroje Gurmana, dle kterých je vydání macOS 26.3 interně naplánováno na časové okno mezi únorem a březnem. Apple tedy evidentně nespěchá, jelikož si chce být kvalitou svých softwarů jist. Nechme se tedy překvapit, kdy se vším nakonec přijde a potažmo, jak moc to bude stát za to.