Apple prozradil, jak se na něm zatím podepsalo zdražování RAM a SSD

Že se raketově zdražují RAM paměti a SSD čipy zaznamenal v posledních týdnech skrze média snad každý, kdo nežije v jeskyni. Při včerejším oznámení finančních výsledků Applu za uplynulé čtvrtletí tak nepřekvapivě přišla řeč i na toto téma, potažmo pak na to, jak zdražování ovlivňuje právě Apple. Podle Tima Cooka ale nejde o nic, co by firmu v tuto chvíli vyloženě pálilo nebo jí zásadně kazilo čísla.
Cook uvedl, že zdražování RAM a SSD čipů mělo ve čtvrtém kvartálu roku 2025 jen minimální dopad na hrubou marži Applu. Zároveň ale naznačil, že v aktuálním čtvrtletí už bude vliv o něco citelnější. Nicméně z tónu jeho vyjádření bylo znát, že Apple situaci sleduje s klidem a má ji pod kontrolou. Firma si je podle něj růstu cen dobře vědoma a v případě potřeby je připravena v delším horizontu hledat různé cesty, jak se s tím vypořádat.
Že jsou slova Tima Cooka pravdivá nepřímo potvrzuje i fakt, že Apple i přes zdražování hlásí rekordní výsledky. V uplynulém kvartálu utržil 143,8 miliardy dolarů, což znamená meziroční růst o 16 %. Ani výhled na další období nevypadá nijak pochmurně. Apple očekává růst tržeb v rozmezí 13 až 16 procent a hrubou marži mezi 48 a 49 procenty. Jinými slovy, paměťové čipy sice zdražují, ale Apple to zatím nijak zásadně nebolí. A pokud by se situace měla dlouhodobě zhoršovat, je zřejmé, že má firma dost prostoru i nástrojů, jak se s tím vyrovnat, aniž by to pocítili koncoví zákazníci.