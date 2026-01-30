Zavřít reklamu

Apple prozradil, jak se na něm zatím podepsalo zdražování RAM a SSD

Mac
Jiří Filip
0

Že se raketově zdražují RAM paměti a SSD čipy zaznamenal v posledních týdnech skrze média snad každý, kdo nežije v jeskyni. Při včerejším oznámení finančních výsledků Applu za uplynulé čtvrtletí tak nepřekvapivě přišla řeč i na toto téma, potažmo pak na to, jak zdražování ovlivňuje právě Apple. Podle Tima Cooka ale nejde o nic, co by firmu v tuto chvíli vyloženě pálilo nebo jí zásadně kazilo čísla.

Mohlo by vás zajímat

Cook uvedl, že zdražování RAM a SSD čipů mělo ve čtvrtém kvartálu roku 2025 jen minimální dopad na hrubou marži Applu. Zároveň ale naznačil, že v aktuálním čtvrtletí už bude vliv o něco citelnější. Nicméně z tónu jeho vyjádření bylo znát, že Apple situaci sleduje s klidem a má ji pod kontrolou. Firma si je podle něj růstu cen dobře vědoma a v případě potřeby je připravena v delším horizontu hledat různé cesty, jak se s tím vypořádat.

MacBook Pro M5 LsA 3 MacBook Pro M5 LsA 3
MacBook Pro M5 LsA 4 MacBook Pro M5 LsA 4
MacBook Pro M5 LsA 5 MacBook Pro M5 LsA 5
MacBook Pro M5 LsA 6 MacBook Pro M5 LsA 6
MacBook Pro M5 LsA 7 MacBook Pro M5 LsA 7
MacBook Pro M5 LsA 8 MacBook Pro M5 LsA 8
MacBook Pro M5 LsA 9 MacBook Pro M5 LsA 9
MacBook Pro M5 LsA 10 MacBook Pro M5 LsA 10
MacBook Pro M5 LsA 11 MacBook Pro M5 LsA 11
MacBook Pro M5 LsA 12 MacBook Pro M5 LsA 12
MacBook Pro M5 LsA review 1 MacBook Pro M5 LsA review 1
MacBook Pro M5 LsA review 2 MacBook Pro M5 LsA review 2
MacBook Pro M5 LsA review 3 MacBook Pro M5 LsA review 3
MacBook Pro M5 LsA review 4 MacBook Pro M5 LsA review 4
MacBook Pro M5 LsA review 5 MacBook Pro M5 LsA review 5
MacBook Pro M5 LsA review 6 MacBook Pro M5 LsA review 6
MacBook Pro M5 LsA review 7 MacBook Pro M5 LsA review 7
MacBook Pro M5 LsA review 8 MacBook Pro M5 LsA review 8
Vstoupit do galerie

Že jsou slova Tima Cooka pravdivá nepřímo potvrzuje i fakt, že Apple i přes zdražování hlásí rekordní výsledky. V uplynulém kvartálu utržil 143,8 miliardy dolarů, což znamená meziroční růst o 16 %. Ani výhled na další období nevypadá nijak pochmurně. Apple očekává růst tržeb v rozmezí 13 až 16 procent a hrubou marži mezi 48 a 49 procenty. Jinými slovy, paměťové čipy sice zdražují, ale Apple to zatím nijak zásadně nebolí. A pokud by se situace měla dlouhodobě zhoršovat, je zřejmé, že má firma dost prostoru i nástrojů, jak se s tím vyrovnat, aniž by to pocítili koncoví zákazníci.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.