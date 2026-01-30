Otec oblíbené fotoaplikace posílí Apple!

Spoluzakladatel aplikace Halide Sebastiaan de With se po letech vrací do Applu, kde nově posílí tým Human Interface Design. Jeho příchod přichází v době výrazných změn v designovém vedení společnosti a zároveň se kryje s uvedením veřejného náhledu nové generace aplikace Halide Mark III.
Spoluzakladatel populární fotografické aplikace Halide Sebastiaan de With oznámil, že se stal součástí týmu Human Interface Design ve společnosti Apple. „Nesmírně se těším na práci s tím nejlepším týmem na světě na produktech, které mám nejraději,“ uvedl de With při oznámení svého návratu. Pro Apple nejde o neznámou tvář – de With zde v minulosti působil na projektech, jako byly iCloud, MobileMe nebo aplikace Najít, a jeho rukopis je dlouhodobě spojen s důrazem na detail, estetiku a uživatelský komfort.
Během své kariéry se de With podílel také na designových zakázkách pro řadu dalších významných firem, mimo jiné pro Sony, Mozilla, Oracle, HP či EA. Zároveň je výraznou osobností online komunit zaměřených na Apple a mobilní fotografii, kde si vybudoval respekt díky schopnosti srozumitelně vysvětlovat složité principy designu i techniky snímání. Právě tato kombinace hlubokého technického porozumění a citlivého přístupu k uživatelskému zážitku z něj činí výraznou posilu pro designový tým Applu.
Fotogalerie
Ten v posledních letech prochází výraznými změnami. Loni společnost opustil dlouholetý šéf softwarového designu Alan Dye, který zamířil do společnosti Meta. Ke konci loňského roku byl navíc podle zpráv pověřen dohledem nad celkovým hardwarovým i softwarovým designem Applu šéf hardwarového inženýrství John Ternus, jenž je často zmiňován i jako potenciální budoucí CEO společnosti.
V uplynulých letech také odešla část designérů pracovat s legendárním bývalým šéfem designu Jony Ive, který po odchodu z Applu v roce 2019 založil vlastní studio LoveFrom a aktuálně spolupracuje s OpenAI na vývoji nového AI zařízení.
Návrat Sebastiaana de Witha tak zapadá do širšího přeskupování sil v Applu a může naznačovat další posílení důrazu na kvalitu uživatelského rozhraní. V související novince navíc jeho společnost Lux oznámila spuštění veřejného náhledu Halide Mark III, nové generace své vlajkové fotografické aplikace, která má navázat na pověst jednoho z nejlépe navržených fotoaparátů pro iPhone.