iPhone 17 Pro má skvělý teleobjektiv! Profíci ho chválí v recenzi

Známí tvůrci profesionální aplikace Halide publikovali svou recenzi fotoaparátů iPhonu 17 Pro. Výsledky testovali v New Yorku, Londýně a na Islandu, kde ukázali, jak si novinka vede v různých podmínkách.
iPhone 17 Pro podroben recenzi fotoaparátu
Lux ve své recenzi zdůrazňuje především nové možnosti zoomu. iPhone 17 Pro nabízí 4× a 8× teleobjektiv, přičemž hlavně 8× zoom získal obrovskou chválu. Tvůrci oceňují, že focení s tak dlouhým ohniskem je překvapivě stabilní a nepůsobí frustrujícím dojmem. Apple kombinuje nejpokročilejší hardwarovou a softwarovou stabilizaci, kterou uživatelé znají například z Akčního režimu.
Výrazných vylepšení se dočkal také 2× režim hlavního fotoaparátu. Podle Lux působí nejen ostřeji, ale i přirozeněji – méně zpracovaně než dříve. Apple přitom tvrdí, že kvalita je výsledkem lepšího zpracování snímků, což se v tomto případě opravdu vyplatilo.
Selfie také stojí za to
Recenze se dotýká také předního fotoaparátu s funkcí Center Stage, který nabízí nové možnosti pro videohovory a selfies. Celkově Lux hodnotí letošní změny v obrazovém zpracování jako krok vpřed a velký přínos pro uživatele, kteří chtějí mít z iPhonu profesionální nástroj.
Pro nadšence do mobilní fotografie je Halide dlouhodobě doporučovanou volbou, protože nabízí větší kontrolu nad nastavením než výchozí aplikace Fotoaparát od Applu. Plnou recenzi včetně ukázkových snímků si můžete přečíst přímo na webu Lux.