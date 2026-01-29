Proč jablíčkáři nechtějí přejít na iOS 26? Máme odpovědi!

Přestože Apple tradičně patří k výrobcům s nejrychlejším přechodem uživatelů na nové verze systému, část majitelů iPhonů se do aktualizace příliš nechce. Průzkum na toto téma provedla společnost SellCell. Průzkum proběhl v lednu 2026 mezi 2 tisíci dospělými uživateli iPhonů v USA. Podle výsledku 78 % respondentů tvrdí, že iOS 26 již nainstalovalo. Zbytek zůstává na starší verzi. SellCell však upozorňuje, že jde o uživateli sdělená data a že verzi systémů u respondentů nikdo neověřoval. Výsledky tak mohou být zkreslené.
Mezi hlavní důvody odkládání aktualizace patří obavy z negativního dopadu na výdrž baterie (24,2 %) a zhoršení výkonu zařízení (23,8 %). Další část uživatelů kritizuje nový design Liquid Glass (17,5 %) či jej považuje za hůře čitelný a 8,6 % respondentů vadí, že nové vizuální prvky nelze zcela vypnout. Významnou roli hraje také strach z nemožnosti návratu ke starší verzi iOS a obavy z chyb či nefunkčních funkcí.
Průzkum zároveň ukazuje, že pouze 38,8 % uživatelů instaluje aktualizace ihned po oznámení (příchodu notifikace). Většina raději vyčkává, sleduje zkušenosti ostatních nebo aktualizaci odkládá týdny či měsíce. Zajímavé je, že i mezi těmi, kteří iOS 26 již používají, uvedlo 72 % alespoň jednu obavu, která je před instalací znepokojovala. Z uživatelů, kteří zůstávají na starší verzi iOS, 28 % vůbec netušilo, že je iOS 26 dostupný. A téměř čtvrtina se domnívala, že se aktualizace provede automaticky. I to naznačuje, že pomalejší přechod není dán jen kritikou systému, ale také pasivitou, nedostatkem informací či nezájmem uživatelů.
Tak musím potvrdit, že ipad os 26 ipad 9. generace hodně zpomalil.