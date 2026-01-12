Na  TV+ se vrací jeden z nejlépe hodnocených seriálových hitů

Jablečná streamovací služba TV+ má letos před sebou zřejmě mimořádně silné období. V následujících týdnech se vrátí hned několik oblíbených seriálů a jedním z největších taháků je bezpochyby druhá řada Božské kapky (Drops of God), ke které Apple nově zveřejnil oficiální trailer. Pokračování jednoho z vůbec nejlépe hodnocených titulů v historii platformy dorazí už ve středu 21. ledna, kdy vyjde první epizoda, další díly pak budou přibývat každý týden až do 11. března.
Seriál Božské kapky patří spíše mezi přehlížené klenoty v programové nabídce TV+, a to i přesto, že sklidil mimořádné uznání kritiky i diváků. Božské kapky vychází z bestsellerové manga předlohy a odehrávají se v prostředí gastronomie a světa prémiových vín. Výrazným prvkem je také jeho jazyková pestrost – vedle angličtiny v něm zaznívá japonština i francouzština, což příběhu dodává autentickou atmosféru i mezinárodní rozměr. První řada se může pochlubit stoprocentním hodnocením kritiků na Rotten Tomatoes a 93 % od diváků, což ji řadí mezi vůbec nejlépe přijímané seriály Applu.
Fotogalerie
Druhá řada Božských kapek divákům slibuje nálož emocí, ještě hlubší příběh a návrat do světa, ve kterém dochází k neustálému střetu osobních ambicí, rodinných vztahů a vášně pro víno. Nový trailer naznačuje vývoj po událostech první série – nicméně ti, kteří nestojí o spoilery, by se mu raději měli vyhnout.
Kromě Božských kapek se má na TV+ vrátit také Terapie pravdou, thriller Hijack s Idrisem Elbou nebo třeba nová řada Monarch: Legacy of Monsters.