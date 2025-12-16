Apple TV láká na 5 pecek pro rok 2026. Tohle si nenechte ujít!

Ještě ani nevychladla premiéra největšího hitu letošního roku a Apple TV už sází na další silné karty. Ve zbrusu novém teaser videu odhalil pět chystaných titulů, které přistanou na platformě už na začátku roku 2026. A vypadá to na pořádnou jízdu.
Hijack, Shrinking i překvapení od A24
Čtyři z pěti titulů už mají stanovené datum premiéry, zatímco pátý – film Eternity – se stále drží v tajnosti. Tady je přehled:
- Hijack – 2. řada: od 14. ledna
- Shrinking – 3. řada: od 28. ledna
- The Last Thing He Told Me – 2. řada: od 20. února
- Monarch: Legacy of Monsters – 2. řada: od 27. února
- Eternity – film od A24: datum zatím neznámé
Právě Eternity je největší překvapení. Film s Elizabeth Olsen, Milesem Tellerem a Callumem Turnerem byl nedávno uveden v kinech, ale Apple ho zatím vůbec nepropagoval. Přesto se objevil v oficiálním videu Apple TV, což naznačuje blížící se uvedení – pravděpodobně kolem 13. února, tedy těsně před Valentýnem.
Více premiér na obzoru
Kromě těchto pěti lákadel chystá Apple TV také návrat thrilleru Teherán, nové díly uznávaného seriálu Drops of God a další novinky. Streamovací platforma za 199 Kč měsíčně tak zůstává atraktivní i pro náročné diváky.
Služba Apple TV je dostupná samostatně i jako součást balíčku Apple One. A pokud hledáte nové seriály na zimní večery, máte se rozhodně na co těšit!