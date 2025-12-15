Na Apple TV je první film s českým dabingem a hned naprostý trhák!

Je tomu skoro až k nevíře, ale od spuštění streamovací služby Apple TV+ (nyní jen Apple TV) uplynulo 1. listopadu již dlouhých 6 let. Apple totiž svou službu „odpálil“ již 1. ledna 2019 s tím, že tehdy v ní byla k dispozici jen hrstka filmů a seriálů, která se však od té doby zcela zásadním způsobem rozrostla. Všechny pořady však doposud spojovalo jedno negativum – kompletně jim chyběl český dabing a uživatelé se tak museli spokojit jen s titulky. To se však nyní konečně mění. Na Apple TV je totiž k dispozici první snímek s českým dabingem a to rovnou v parádní kvalitě. Řeč je konkrétně o filmovém trháku F1: The Movie, který v létě válcoval kina po celém světě.
Jelikož byl film F1: The Movie v českých kinech promítán jak s anglickým, tak právě i českým dabingem, vyloženě se nabízelo, aby titul následně dorazil na streamovací platformu Applu v naší mateřštině. Jisté to však samozřejmě nebylo vzhledem k dabingovým právům a tak podobně. Nyní však už lze s jistotou říci, že se na tento film s českým zněním, které není mimochodem vůbec špatné, na Apple TV podíváte. Pokud jste tedy ještě tento film neviděli, určitě mu dejte šanci. Bavit totiž bude i ty z vás, kteří formulím úplně neholdují.