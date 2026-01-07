Apple TV si připsala další ocenění

Apple TV+ má za sebou mimořádně úspěšný ročník a letošní Critics Choice Awards to jasně potvrdily. Na 31. ročníku této prestižní přehlídky si platforma připsala celkem sedm vítězství, což je nejlepší výsledek v její dosavadní historii. Ocenění si odnesly hned tři seriály a jeden film, které uspěly napříč hereckými i technickými kategoriemi. Největší počet cen získal komediální seriál The Studio. Kritici jej vyhlásili Nejlepším komediálním seriálem roku a herecké výkony byly oceněny hned dvakrát. Seth Rogen zvítězil v kategorii Nejlepší herec v komediálním seriálu, zatímco Ike Barinholtz si odnesl cenu za Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli v komedii. The Studio se tak stal jedním z nejvýraznějších titulů letošního ročníku.
Další úspěch zaznamenal dramatický seriál Pluribus, v němž byla Rhea Seehorn oceněna jako Nejlepší herečka v dramatickém seriálu. Seriál tím potvrdil své silné postavení mezi kritiky i diváky. Na úspěšnou vlnu navázal také kultovní Severance, kde si Tramell Tillman odnesl cenu za Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli v dramatu. Filmovou část zastupoval snímek F1, který bodoval v technických kategoriích. Ocenění získal za Nejlepší střih a Nejlepší zvuk. Sedm cen z Critics Choice Awards potvrzuje, že Apple TV+ se pevně zabydlel mezi špičku streamovacích služeb. Po úspěších na Emmy jde o další důkaz, že Apple dokáže dlouhodobě nabízet kvalitní a oceňovaný obsah. Který z oceněných pořadů se vám líbí nejvíce?