Zavřít reklamu

Apple TV si připsala další ocenění

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Apple TV+ má za sebou mimořádně úspěšný ročník a letošní Critics Choice Awards to jasně potvrdily. Na 31. ročníku této prestižní přehlídky si platforma připsala celkem sedm vítězství, což je nejlepší výsledek v její dosavadní historii. Ocenění si odnesly hned tři seriály a jeden film, které uspěly napříč hereckými i technickými kategoriemi. Největší počet cen získal komediální seriál The Studio. Kritici jej vyhlásili Nejlepším komediálním seriálem roku a herecké výkony byly oceněny hned dvakrát. Seth Rogen zvítězil v kategorii Nejlepší herec v komediálním seriálu, zatímco Ike Barinholtz si odnesl cenu za Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli v komedii. The Studio se tak stal jedním z nejvýraznějších titulů letošního ročníku.

Apple TV F1 key art Apple_TV_F1_key_art
Brad Pitt F1 The Movie Brad Pitt F1 The Movie
F1 Movie F1 Movie
F1 trailer F1 trailer
Film F1 2025 Film F1 2025
Vstoupit do galerie

Další úspěch zaznamenal dramatický seriál Pluribus, v němž byla Rhea Seehorn oceněna jako Nejlepší herečka v dramatickém seriálu. Seriál tím potvrdil své silné postavení mezi kritiky i diváky. Na úspěšnou vlnu navázal také kultovní Severance, kde si Tramell Tillman odnesl cenu za Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli v dramatu. Filmovou část zastupoval snímek F1, který bodoval v technických kategoriích. Ocenění získal za Nejlepší střih a Nejlepší zvuk. Sedm cen z Critics Choice Awards potvrzuje, že Apple TV+ se pevně zabydlel mezi špičku streamovacích služeb. Po úspěších na Emmy jde o další důkaz, že Apple dokáže dlouhodobě nabízet kvalitní a oceňovaný obsah. Který z oceněných pořadů se vám líbí nejvíce?

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.