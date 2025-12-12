F1: The Movie konečně dorazil na Apple TV! Už jste jej viděli?

F1: The Movie je po měsících v kinech a v digitální distribuci konečně k dispozici ke streamování na Apple TV. Apple tak završuje mimořádně úspěšnou cestu snímku, který překonal očekávání a stal se jedním z nejvýraznějších filmů roku. Noví uživatelé si mohou službu vyzkoušet díky sedmidenní bezplatné zkušební době. Film sleduje Sonnyho Hayese v podání Brada Pitta, zkušeného závodníka, který se vrací z důchodu, aby pomohl fiktivní stáji APX GP zachránit její místo ve Formuli 1. Jeho týmovým parťákem je mladý jezdec Joshua Pearce, kterého hraje Damson Idris. Příběh je v podstatě sportovním dramatem, ale vyniká díky mimořádně působivé audiovizuální stránce.
Fotogalerie
Režisér Joseph Kosinski, známý z Top Gun: Maverick, vsadil na vysokou autentičnost. Produkce proto úzce spolupracovala s Mercedesem, jenž připravil speciálně upravené vozy F2 odpovídající designu moderních monopostů F1. Natáčení probíhalo přímo na okruzích během závodních víkendů v letech 2023 a 2024. Mnoho scén zachycuje Pitta a Idrise při skutečné jízdě vysokou rychlostí, což zvyšuje realističnost záběrů. Digitální efekty následně doplnily a upravily vozy soupeřících týmů, aby odpovídaly potřebám příběhu. Výsledkem jsou mimořádně povedené sekvence, které ocení i dlouholetí fanoušci F1, a to včetně momentů inspirovaných reálnými závody. Film je rovněž plný cameo rolí jezdců a týmových šéfů. Navzdory kritice vysokého rozpočtu přesahujícího 250 milionů dolarů snímek v kinech uspěl a celosvětově utržil více než 630 milionů. Apple nyní věří, že tento úspěch přinese i výraznou sledovanost na Apple TV. Viděli jste tento film?