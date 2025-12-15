Idris Elba je zpět! Napínavý thriller Hijack se vrací na Apple TV

Fanoušci napětí a akce se dočkali – thrillerový hit Hijack od Apple TV se v lednu vrací s druhou řadou. Nově zveřejněný trailer napovídá, že nás opět čeká rychlé tempo, vysoké sázky a nečekané zvraty. Tentokrát se děj přesouvá z paluby letadla do podzemního vlaku v Berlíně.
Druhá řada startuje 14. ledna
První epizoda bude dostupná už ve středu 14. ledna, další budou vycházet každý týden až do 4. března. Vrací se i Idris Elba jako Sam Nelson – vyjednavač a hlavní postava dění. Apple popisuje nový děj takto:
„V napínavé druhé sezóně seriálu Hijack se stává terčem útoku berlínské metro. Cestující jsou drženi jako rukojmí, zatímco úřady nad zemí zoufale hledají způsob, jak zachránit stovky životů. Sam Nelson je opět v centru dění – a každé rozhodnutí může mít fatální následky.“
Připraveno i pro nové diváky
Pokud jste první řadu Hijack ještě neviděli, máte ideální příležitost ji zhlédnout během svátků. Díky formátu „reálného času“ připomíná styl známý ze seriálu 24 hodin a je ideální pro binge-watching. Trailer ale naznačuje, že 2. řada bude srozumitelná i bez znalosti té první.
Seriál je dostupný v rámci předplatného Apple TV za 199 Kč měsíčně nebo přes balíček Apple One.