Spotify konečně vyslyšelo uživatele! Tahle funkce chyběla v mobilu roky

Spotify po letech vyslyšelo přání uživatelů a přináší funkci Listening Activity také do mobilních aplikací pro iOS a Android. To znamená, že můžete sledovat, co právě poslouchají Vaši přátelé. Funkce byla dosud omezena pouze na desktopovou verzi. Funkce funguje velmi podobně jako na počítači. V postranním panelu aplikace, vedle zpráv, se zobrazí aktuálně přehrávané skladby Vašich přátel. Na jednotlivé písně lze klepnout, okamžitě si je pustit, přidat do knihovny nebo na ně reagovat pomocí emoji.
Funkce Listening Activity ale zůstává i nadále volitelná. Aktivovat ji lze v nastavení aplikace v sekci „Soukromí a sdílení“. Uživatelé zde zároveň najdou možnost spustit soukromou relaci, která dočasně skryje jejich poslechovou aktivitu před ostatními. Soukromé relace se automaticky vypnou po šesti hodinách a k dispozici je také volba, zda se mají na profilu zobrazovat nedávno přehrávaní interpreti.
Součástí stejné aktualizace je i nová funkce Request to Jam. Uživatelé s předplatným Spotify Premium mohou v chatu odeslat žádost o společný poslech. Po jejím přijetí se přehrávání obou účastníků synchronizuje a oba mohou v reálném čase přidávat skladby do fronty. Spotify navíc automaticky doporučuje hudbu na základě sdíleného vkusu. Uživatelé bez předplatného se mohou k jamu připojit, ale nemohou jej sami iniciovat. Nové funkce se postupně zpřístupňují v zemích, kde je dostupná integrovaná komunikace ve Spotify.