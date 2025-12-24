Hackeři stáhli téměř celé Spotify! Získat jej budete moci přes torrent, z velikosti se vám ale zamotá hlava

Hackerská komunita si připsala další zásadní husarský kousek. Konkrétně pirátský projekt Anna’s Archive, který se označuje jako o „největší skutečně otevřené knihovně v dějinách lidstva“, ohlásil, že se jeho provozovatelům podařilo „zálohovat“ (nebo přesněji řečeno stáhnout) téměř celý Spotify, konkrétně pak 99,6 % veškeré hudby, kterou lidé na této platformě skutečně poslouchají. Celkový objem stažených dat má být necelých 300 TB a archiv má být dostupný formou torrentů.
Stažení obrovského množství hudby ze Spotify označují hackeři jako zálohu, přičemž své kroky obhajují svou dlouhodobou misí uchovávat „lidské poznání a kulturu“, která se podle autorů projektu netýká jen textů, knih nebo vědeckých prací, na které se web běžně zaměřuje, ale i hudby. A právě v případě Spotify prý narazili na příležitost, která se jednoduše neodmítá.
Poměrně zajímavé je, že se hackerům podle dostupných informací nepodařilo stáhnout kompletní katalog Spotify, který má mít zhruba 256 milionů skladeb, ale „jen“ asi 86 milionů tracků. Podle hackerů to ale prakticky nic nemění, protože tyto skladby představují téměř veškerou hudbu, kterou lidé na Spotify skutečně poslouchají. Při výběru se totiž řídili interním ukazatelem popularity a zaměřili se na skladby, které mají alespoň nějaký poslech. U nich se pak prý dostali velmi blízko k úplnému pokrytí. Zajímavé jsou i první analýzy dat, které Anna’s Archive zveřejňuje. Například z nich vyplývá, že tři vůbec nejposlouchanější skladby na Spotify mají dohromady více streamů než spodních sto milionů skladeb v katalogu. Drtivá většina hudby na platformě se tedy prakticky neposlouchá.
Spotify na celou situaci reagovalo prohlášením pro Engadget, ve kterém uvedlo, že účty zodpovědné za hacknutí a stahování byly deaktivovány. Společnost zároveň tvrdí, že zavedla nová opatření proti podobným útokům, aktivně monitoruje podezřelé chování a dlouhodobě stojí na straně umělců v boji proti pirátství. Jak moc to ale v praxi pomůže, ukáže až čas.