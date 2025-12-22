Vánoční playlisty na Spotify, které vás o svátcích potěší

Vánoce už doslova klepou na dveře – a s nimi přichází i ideální čas obalit se dekou, rozsvítit světýlka a pustit si pořádnou dávku vánoční hudby. Ať už preferujete pop, klasiku nebo tvrdší žánry, Spotify nabízí vánoční playlisty pro všechny chutě i nálady. Vybrali jsme pět nejzajímavějších, které vám pomohou vytvořit tu pravou atmosféru – od krbové pohody až po rozjetý večírek.
Christmas Party – ideální kulisa pro sváteční večírek
Pokud se chystáte pořádat vánoční večírek, playlist Christmas Party by rozhodně neměl chybět ve vašem seznamu. Spotify ho sestavilo jako zábavný mix klasických i moderních hitů – od Wham!, Ariany Grande a Michaela Bublého až po legendy jako John Lennon nebo Bruce Springsteen.
Žánrově pestrý výběr vás provede od jemných balad po tanečnější rytmy, takže se hodí jak pro pozadí konverzace u svařáku, tak pro chvíle, kdy se vánoční stůl změní v improvizované pódium.
Fotogalerie
Vánoční hity – české i světové klasiky na jednom místě
Playlist Vánoční hity je sázka na jistotu pro každého, kdo chce spojit mezinárodní vánoční klasiku s domácí produkcí. Vedle Eda Sheerana nebo Sama Smithe tu zazní i Aneta Langerová, Pokáč nebo Kryštof.
Spotify tento seznam pravidelně aktualizuje, takže se do něj dostávají i čerstvé novinky. Skvěle funguje při pečení cukroví nebo balení dárků – prostě v momentech, kdy potřebujete hudbu, která vás zahřeje u srdce.
Fotogalerie #2
Vánoční klasika – návrat ke zlaté éře svátků
Pokud dáváte přednost elegantnímu zvuku minulých desetiletí, Vánoční klasika vás nezklame. V tomto playlistu najdete jména jako Frank Sinatra, Perry Como, The Ronettes nebo Boney M. – a samozřejmě nechybí ani nezničitelné Last Christmas od Wham!. Se svými sedmdesáti skladbami se stane ideální kulisou pro klidné večery u stromečku, kdy se svět zpomalí a vy si můžete konečně vydechnout.
Fotogalerie #3
Classical Christmas – sváteční harmonie bez slov
Někdy slova nejsou potřeba. Playlist Classical Christmas od vydavatelství Deutsche Grammophon nabídne čistou hudební krásu v podání světových orchestrů. Vedle Čajkovského Louskáčka zde najdete Bachovu Ave Maria, slavnou ukrajinskou skladbu Ščedryk nebo klasiku Feliz Navidad v podání Josého Feliciana. Ideální pro chvíle klidu, čtení u krbu nebo zimní večery při svíčkách.
Fotogalerie #4
Metal Christmas – když Vánoce hrají v tvrdším rytmu
Ano, i metalisté mají své Vánoce. A Spotify myslí i na ně – playlist Metal Christmas přináší hutné riffy, bicí i pořádnou dávku sarkasmu. V seznamu nechybí Austrian Death Machine, Ronnie James Dio, Blind Guardian nebo Sabaton. Pokud vám to nestačí, uživatelé Spotify vytvořili i další tematické kousky jako Death Metal Christmas či Grindcore Christmas. Kdo říká, že Tichá noc musí být za všech okolností tichá?