Spotify okopírovalo skvělou funkci z iOS 26

Ještě než Apple oficiálně vydá iOS 26 s novou funkcí AutoMix v Apple Music, snaží se Spotify zaujmout uživatele vlastním řešením. AutoMix od Applu využívá umělou inteligenci k automatickým DJ přechodům mezi skladbami. Spotify naopak sází na maximální kontrolu.
Fotogalerie
Podle oficiálního blogu Spotify si nyní mohou předplatitelé Premium v betaverzi vyzkoušet nástroj, který umožňuje přizpůsobovat přechody mezi skladbami v playlistu. V nabídce je nový režim Mix, který se nachází v horní liště každého playlistu. Uživatelé si mohou vybrat mezi automatickým módem „Auto“, jenž vytvoří rychlou směs plynulých přechodů, nebo manuálním nastavením podle vlastních preferencí. Spotify nabízí několik předvoleb, například Fade nebo Rise, ale také možnost detailní úpravy hlasitosti, ekvalizéru a efektů. Aplikace navíc zobrazuje vizualizované vlnové průběhy a data o beatech, aby uživatelé snadno našli ideální místo pro mix dvou skladeb. Díky tomu mohou playlisty působit jako hotové DJ sety.
Na rozdíl od Applu, který svou funkci AutoMix staví na jednoduchosti a automatizaci napříč celou aplikací, Spotify cílí spíše na playlistové nadšence, kteří chtějí mít přechody mezi skladbami pod vlastní kontrolou. Funkce se zatím nachází v betaverzi a postupně se dostává k uživatelům Spotify Premium. Konkurence mezi Apple Music a Spotify se tak přiostřuje. Apple sází na AI a pohodlí, Spotify nabízí kreativitu a detailní nastavení. Který přístup nakonec vyhraje u posluchačů, ukážou následující měsíce.