F1 Movie online: Víme, kdy nejspíš kinohit dorazí na Apple TV+!

Letní kinohit F1, film ze světa Formule 1, který vznikl v produkci Applu, stále táhne diváky do kin – a zároveň vyvolává otázku, kdy se objeví online. Na internetu se nyní objevila nová spekulace o datu digitálního vydání, ovšem oficiální potvrzení zatím chybí.
F1 film online již tento pátek?
Server When To Stream, který se zaměřuje na sledování vydání filmů a seriálů, tvrdí, že film F1 by měl být dostupný na PVOD (premium video on demand) už v pátek 22. srpna. Podle magazínu Forbes bývají jejich odhady v této oblasti často přesné, avšak ani Apple, ani distribuční partner Warner Bros. zatím datum nepotvrdili. Časově by toto datum dávalo smysl – film už překročil běžné 45denní okno mezi premiérou v kinech a uvedením na PVOD.
V kinech stále hitem
Spekulace však brzdí fakt, že Apple se snaží co nejvíce vytěžit z tržeb v kinech. Film byl znovu uveden v IMAX formátu 8. srpna a od 15. srpna i na dalších velkých plátnech. Apple má přitom stanovený ambiciózní cíl – dosáhnout celosvětových tržeb ve výši 600 milionů dolarů. Předčasné digitální vydání by mohlo část potenciálních diváků odradit od návštěvy kina. Na druhou stranu není výjimkou, že se filmy objevují na PVOD, zatímco jsou stále dostupné na velkém plátně.
Kromě těchto spekulací se objevila také informace z filmového fóra, podle které by měl fyzický nosič Blu-ray vyjít 7. října. Ani toto datum ovšem nebylo oficiálně potvrzeno. Pro předplatitele Apple TV+ zůstává zásadní otázkou, kdy film dorazí do katalogu služby v rámci předplatného. Nejpravděpodobnější odhad ukazuje právě na říjen – tedy až po skončení hlavní fáze kinodistribuce i po plánovaném vydání na fyzických nosičích.