Spotify dostává na Apple TV „novou“ aplikaci a je o co stát!

Spotify se konečně rozhoupalo k tomu, co jeho uživatelé na Apple TV čekali dlouhé roky. Před pár hodinami totiž konečně uvolnilo novou verzi své aplikace pro tvOS, která přináší zásadní upgrade, který z poslouchání hudby (a nově i sledování podcastů) dělá mnohem lepší zážitek než dosud.
Podle oficiálního vyjádření Spotify byla aplikace „přestavěna úplně od základu“ a zaměřuje se na rychlost, přehlednost a především novou vizuální stránku. Jinými slovy, už žádný zastaralý interface, který působil jako relikt z minulé dekády.
Fotogalerie
Zásadních novinek je přitom víc než dost. Spotify přidává nový design optimalizovaný pro tvOS, texty písní přímo na obrazovce, ovládání přes Spotify Connect, doporučení od Spotify DJ, ale i možnost spravovat frontu skladeb nebo měnit rychlost přehrávání podcastů a videí. K tomu přibyly také vylepšené video funkce, které přijdou vhod hlavně při sledování video podcastů.
Tímto krokem se platforma výrazně přiblížila Applu, který měl doposud na Apple TV jasně navrch díky aplikaci Apple Music. Teď se ale situace obrací, jelikož uživatelé Spotify na velké obrazovce konečně dostávají plnohodnotný zážitek, jaký by od prémiové služby čekali. A i když by se mohlo zdát, že jde „jen“ o aktualizaci, ve skutečnosti jde o velký posun. Spotify tím jasně ukazuje, že chce být v obývácích stejně přirozeně přítomné jako Apple Music a „nová“ aplikace pro Apple TV je v tomto směru tím nejlepším krokem, jaký mohl podniknout. Jak se však zdá, update je uvolňován postupně, kvůli čemuž jsme tak například my v redakci v době psaní tohoto článku novou verzi aplikace k dispozici ještě neměli.