Zatímco ostatní valí miliardy do AI, Apple vyčkává. A paradoxně se mu to může vyplatit

Strategie Applu v oblasti umělé inteligence je v posledních měsících terčem časté kritiky, a to zejména po odkladu několika zásadních vylepšení hlasové asistentky Siri. Zatímco konkurence v čele s OpenAI, Googlem nebo Metou masivně investuje do vývoje vlastních velkých jazykových modelů, Apple se nikam nežene. Nová zpráva serveru The Information však naznačuje, že tento přístup nemusí být výsledkem váhání, ale promyšlené dlouhodobé strategie. Podle informací novináře Aarona Tilleyho panuje uvnitř vedení Applu názor, že velké jazykové modely se v budoucnu stanou komoditou, a jejich vývoj a provoz nebude představovat konkurenční výhodu, protože podobně výkonné modely bude možné relativně snadno získat od externích dodavatelů. V takovém případě by podle Applu nedávalo smysl investovat obrovské částky do vlastního vývoje už nyní.
Zpráva zároveň uvádí, že Apple sice pracuje na vlastních interních modelech, ale nechává si otevřená zadní vrátka pro spolupráci s partnery, mezi nimiž se opakovaně zmiňuje Google. Právě externí modely by mohly v budoucnu pohánět nové verze Siri. A Apple by se soustředil na to, v čem je tradičně nejsilnější. Tedy na propojení hardwaru, softwaru a služeb. Tento pohled pomáhá vysvětlit, proč Apple nepostupuje stejnou cestou jako jeho konkurenti. Zatímco jiní sází na to, že nejlepší model rozhodne o vítězi na poli AI, Apple zřejmě věří, že klíčem k úspěchu bude kontrola celého ekosystému. Pokud se jazykové modely skutečně stanou zaměnitelným základem, může mít jablečná společnost výhodu díky optimalizaci AI funkcí přímo pro svá zařízení a operační systémy.