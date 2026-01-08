Revoluce u chytrých zámků je na spadnutí. Apple a Google chtějí konečně zrušit zamčené ekosystémy

Standard Aliro, který vzniká pod hlavičkou Connectivity Standards Alliance (CSA), má ambici výrazně zjednodušit svět chytrých zámků. Podobně, jako se to v posledních letech podařilo protokolu Matter. Podle CSA bude první verze specifikace Aliro uvedena na trh v prvním čtvrtletí roku 2026 a dostupná bude pro uživatele iPhonů i smartphonů s Androidem. Aliro je zaměřeno na sjednocení způsobu, jakým chytré zámky komunikují se smartphony a nositelnou elektronikou. Cílem je, aby digitální klíče fungovaly napříč platformami bez ohledu na výrobce telefonu či samotného zámku. To je důležité zejména pro domácnosti, kde se běžně kombinují zařízení od Applu a Googlu, což dnes často znamená kompromisy nebo nutnost volit konkrétní ekosystém.
Podle CSA budou zařízení s podporou Aliro komunikovat přímo, bez nutnosti stálého připojení k internetu. Využívat se mají technologie jako NFC, Bluetooth LE a také UWB, které umožní například automatické odemknutí dveří při příchodu uživatele. Vzdálené ovládání nebo zapojení zámků do automatizací však bude i nadále vyžadovat domácí hub. Aliro je podporováno klíčovými hráči na trhu, mezi nimiž figurují Apple, Google a Samsung. Podporu už oznámili také výrobci zámků jako Kwikset, Nuki, Schlage nebo Level. Právě široká podpora velkých značek dává naději, že se standard postupně rozšíří a povede k větší konkurenci i nižším cenám. Přestože se na Aliro pracuje už od roku 2023, jeho masové rozšíření nebude okamžité. Stejně jako u Matteru lze očekávat, že potrvá ještě několik let, než se podpora stane běžnou součástí většiny nově prodávaných produktů.